MANIFESTAZIONE in programma domenica dalle 16 al Lido Cluana, la prima in provincia di Macerata

Sarà Lido Cluana il mare aperto nel quale le sardine delle Marche si riuniranno domenica 26 gennaio dalle 16. Dopo l’evento anconetano e sulla scia del successo nel capoluogo emiliano le sardine marchigiane ripartono da Civitanova, luogo in cui il gruppo regionale si è costituito, per la prima manifestazione in provincia di Macerata. Sarà un happening durante il quale verranno affrontati diversi temi: antifascismo, ma anche il terremoto e il consumo di suolo tra i punti centrali con esperti di ogni argomento. «Si alterneranno le persone che più abbiamo creduto capaci di rappresentare e raccontare a tutti i partecipanti, per esperienza e impegno di loro stessi, gli argomenti che troviamo caratteristici in questo momento, i valori che vi sono contenuti – spiegano le sardine in una nota ufficiale – l’antifascismo con l’eredità delle lotte delle generazioni che ci hanno preceduto, il recentissimo terremoto di tre anni fa, ferita ancora aperta nella nostra terra e nelle nostre comunità umane; la violenza di genere con i fatti che hanno portato alla ribalta malauguratamente più volte le nostre zone, il trattamento delle disabilità, una delle integrazioni più difficili ma anche più nascoste e meno rumorose. E poi la situazione in cui versa l’ambiente. Ci auguriamo di trovarci in buona compagnia, stretti in modo da supportarci meglio».