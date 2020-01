DELUSIONE - Il Mibact ha comunicato la decisione nel corso di un'informativa con le parti sociali che si è tenuta questo pomeriggio a Roma

La nuova Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata avrà sede a Ascoli Piceno. Niente da fare per Macerata, da dove giusto oggi pomeriggio Antonio Pettinari, presidente della Provincia, aveva inviato un appello al ministro Dario Franceschini. La decisione è stata comunicata dal Mibact nel corso di un’informativa con le parti sociali che si è tenuta questo pomeriggio a Roma al Collegio Romano. «La decisione della sede della nuova Soprintendenza introdotta dalla recente riorganizzazione dell’articolazione periferica del ministero voluta dal ministro Dario Franceschini – dice il ministero in una nota – è avvenuta tenendo conto di parametri oggettivi quali “il numero dei vincoli diretti; la consistenza di patrimonio, anche archeologico; il numero di abitanti e altre questioni logistiche e geografiche che fanno di Ascoli Piceno la sede più appropriata per potenziare le funzioni di tutela e garantire servizi efficaci ed efficienti ai cittadini nel territorio delle Marche meridionali».