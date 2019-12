UNA SORPRESA anche per familiari e amici che non erano stati avvisati. Nel cast del nuovo film c'è anche lui

di Laura Boccanera

Claudio Gaetani, da Civitanova al cast di Pinocchio. Compare anche il nome del docente e da qualche anno attore civitanovese nei titoli di coda del film Pinocchio di Matteo Garrone, appena uscito al cinema. Veste i panni del burattino Arlecchino e dopo 4 ore di trucco che lo rendono davvero irriconoscibile Claudio è entrato nella parte.

Un’esperienza di altissimo livello per il civitanovese, già docente universitario ed appassionato di cinema. Un sogno lavorare con Matteo Garrone: «ci siamo trovati fin da subito ed è stata un’esperienza meravigliosa – commenta Gaetani – apprezzavo già moltissimo Garrone e il suo cinema da critico, uno dei pochi in grado di produrre davvero dei miti. Stando a stretto contatto ne ho apprezzato anche le doti umane. Ci siamo piaciuti e fidati l’un l’altro fin da subito».

Un’opportunità quella del film che arriva in questa fase della vita del civitanovese, convertito al cinema come attore: «già da un po’ ho iniziato a recitare e ora questa parte investe una larga fetta del mio operato. L’opportunità si è presentata quando al casting del film hanno fatto il mio nome. Ho sostenuto un provino ed è andato bene. C’è un team eccezionale, tre premi Oscar e un truccatore che ha fatto un lavoro incredibile. Il trucco durava quattro ore e abbiamo girato per 4 giorni in Toscana. Ma siamo rimasti così affiatati che siamo andati in visita alla troupe anche quando girava in Puglia e ho conosciuto un pò tutto il cast, Gigi Proietti e quello che per me è un vero mito, Nino Scardina, attore e doppiatore, celebre voce di Bugs Bunny e Duffy Duck». Nel film di Garrone Claudio Gaetani è Arlecchino, il burattino che in qualche modo trae in inganno Pinocchio facendolo finire tra le mani di Mangiafuoco: «ho sempre adorato Pinocchio, me ne sono occupato per vari aspetti e nei panni di Arlecchino mi sono trovato benissimo – continua – nessuno sapeva nulla fino all’uscita del film, solo la mia compagna era a conoscenza del mio ruolo e ho organizzato appositamente un’uscita con gli amici per la proiezione per godermi la reazione. Quindi in realtà più che rivedermi e vedere il film è stato comico osservare come gli amici e i familiari hanno reagito quando sullo schermo è comparso per la prima volta Arlecchino. E’ stato comico».