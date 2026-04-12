Credeva di fare un affare e paga 500 euro per l’assicurazione: truffato un 22enne di Loro Piceno. Il giovane aveva visto un annuncio su di un sito, peccato che il portale web fosse stato realizzato ad hoc dai malviventi. Sul sito venivano offerte polizze a prezzi particolarmente vantaggio. I carabinieri della stazione di Loro Piceno hanno condotto le indagini per ricostruire l’accaduto. Il giovane ha denunciato di aver versato 500 euro su di una carta di credito prepagata Postepay.

Si trattava del pagamento dell’assicurazione che aveva deciso di stipulare su di un sito perché il prezzo era particolarmente buono. Gli hanno pure spedito il contratto assicurativo, che il giovane ha compreso essere falso. Allora è andato dai carabinieri. I militari hanno dato il via alle indagini. In questo modo hanno ricostruito che il sito era stato realizzato da tre truffato, due uomini e una donna, tutti residenti nella provincia di Salerno. Lo scopo era proprio truffare persone che cercavano polizze a prezzi convenienti. I carabinieri hanno svolto una serie di accertamenti telematici e bancari e seguito il flusso di denaro versato dal 22enne sulla Postepay, risultata riconducibile a uno dei tre truffatori. I due uomini e la donna sono stati denunciati.