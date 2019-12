POTENZA PICENA - La 29esima edizione della rappresentazione si svolgerà il 26 e 29 dicembre e il 6 gennaio

Presentata nella sala giunta del municipio di Potenza Picena la 29esima edizione del presepe vivente che si svolgerà il 26 e 29 dicembre e il 6 gennaio 2020 nella Selva dei Frati Minori. Saranno duecentocinquanta, tra figuranti ed allestitori, le persone coinvolte nella preparazione della tradizionale natività.

I circa 15mila metri quadrati della suggestiva Selva ospiteranno quest’anno la ricostruzione di Betlemme: «Ogni edizione – ha detto padre Michele Ardo’ – ha una tematica diversa. Per quella del 2019 abbiamo scelto “Betlemme, casa del pane”. Perché, oltre ad essere questo il significato in ebraico del luogo in cui è nato il Salvatore, Gesù è anche il pane della vita». «Vi saranno nove scene – ha precisato Matteo Carlocchia, direttore artistico del Presepe Vivente – e il pane, appunto, sarà il filo conduttore a partire dalla pioggia della manna. Si è costruito perfino un laghetto in cui Gesù scende dalla barca per moltiplicare i pani e si chiude con un quadro tridimensionale e vivente dell’Ultima Cena tratta dall’opera di Leonardo».«Un evento per il quale la città di mobilità fin dal mese di marzo dell’anno precedente – ha sottolineato il coordinatore Massimo Lavini – mi preme ringraziare tutti, dall’Amministrazione comunale ai figuranti e soprattutto coloro che lavoro dietro le quinte il cui apporto è silenzioso quanto fondamentale». Il sindaco Noemi Tartabini ha voluto porre l’accento sull’importanza sociale e religiosa del Presepe Vivente di Potenza Picena che attira ogni anno sempre più visitatori da tutta la regione. «Un momento di grande aggregazione e senso di appartenenza alla comunità potentina» lo ha definito l’assessore alla Cultura Tommaso Ruffini. Oltre quello della città di Potenza Picena, i tre eventi del Presepe Vivente hanno ottenuto il patrocinio anche del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Regione Marche e della Provincia di Macerata.