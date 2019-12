LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - Juantorena: «Questo 2019 è stato davvero incredibile per noi». Il brasiliano Bruno trionfa in casa: «La squadra è stata coraggiosa e sempre unita». De Giorgi: «Adesso festeggiamo». Le congratulazioni di Ciarapica e Pettinari

«E’ il mio quinto mondiale, e sono contentissimo di questa vittoria soprattutto per i miei compagni e per la società».

Sono queste le prime parole del capitano della Lube Osmany Juantorena dopo il successo di Civitanova a Betim in Brasile nella finalissima del torneo iridato contro il Sada Cruzeiro (leggi l’articolo). «Devo ancora rendermi conto di quello che siamo riusciti a fare – dice lo schiacciatore che insieme a Bruno, Simon e Balaso è stato votato migliore nel suo ruolo nella competizione, con Leal Mvp del torneo – . E’ stata una settimana tosta, alla fine avevo i crampi ma è andata bene. Conta la vittoria di squadra, quindi complimenti a tutti. Questo 2019 è stato davvero incredibile per noi».

Il palleggiatore Bruno Rezende trionfa in casa: «E’ una vittoria speciale, questa squadra è stata coraggiosa, nei momenti di pressione è rimasta unita ed ha meritato di alzare il trofeo. Era l’unico che ancora mi mancava, quindi ringrazio i miei compagni di oggi e pure quelli del passato per avermi aiutato vincere tutto quello che ho vinto in questi anni». Tanto di questa vittoria, come di tutte quelle di questo anno indimenticabile è di coach Ferdinando De Giorgi: «Sono felicissimo, abbiamo raggiunto un risultato che volevamo tanto, noi come la società e tutti i tifosi. Oggi avevo chiesto ai ragazzi di prepararsi tutti, perché ci aspettavamo una partita dura, anche se per un solo pallone sapevo che sarebbe stato necessario il contributo di tutti, e così è stato. In questo 2019 abbiamo fatto un triplete incredibile, adesso festeggiamo un po’, ce lo siamo meritati».

Le congratulazioni dopo l’impresa biancorossa arrivano anche dal sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica: «Stratosferica Lube Volley Civitanova! – scrive sul suo profilo Facebook – Campione d’Italia, campione d’europa e da stasera anche campione del mondo!

Un 2019 d’oro e pieno di palpitanti emozioni in cui la Lube ha scritto una pagina indimenticabile del volley ed è entrata nella storia con un triplete memorabile. Civitanova è orgogliosa di voi! Le mie più vive congratulazioni agli atleti, al mister, a tutto lo staff e ai patron Giulianelli e Sileoni». Gli fa eco il presidente della Provincia Antonio Pettinari: «La forza, la determinazione, la professionalità e il coraggio di un’azienda nata e cresciuta nella nostra provincia e che rappresenta le migliori tradizioni e qualità del territorio, diventata leader nel suo campo a livello mondiale, la Lube ha saputo trasferire questi suoi valori anche nello sport, fino al raggiungimento dei più alti successi a livello nazionale, europeo ed oggi mondiale. Da presidente della Provincia, le mie più vive congratulazioni».

«Congratulazioni alla squadra, allo staff ed a tutta la società Lube Volley per la conquista del titolo di Campione del Mondo 2019. Per la pallavolo delle Marche è davvero un grande onore. Grazie per il lavoro che la società ed i dirigenti compiono ogni giorno per il nostro sport», dice il Commissario del Comitato Regionale Fipav Marche Giuseppe Manfredi. Il trofeo conquistato a Betim segna la vittoria numero 21 nella storia della società: un trionfo storico. Con il successo in Brasile, il club entra di tutto diritto nella storia: può vantare di aver conquistato ogni trofeo messo in palio attualmente nel mondo del volley nazionale e internazionale (5 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Coppa Italia, 3 Coppa CEV, 1 Challenge Cup, 4 Supercoppa italiana).