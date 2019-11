POLLENZA - Venerdì 29 novembre la presentazione del libro "I Franchi, gli ultimi legionari di Roma" di Medardo Arduino e Fabrizio Cortella

Proseguono le ricerche sui Carolingi in val di Chienti, di cui è stato pionere Giovanni Carnevale e che ha raccolto l’adesione di molti appassionati studiosi. Tra questi Medardo Arduino e Fabrizio Cortella che hanno dato alle stampe un nuovo libro sul tema dal titolo “I Franchi, gli ultimi legionari di Roma”. Il volume sarà presentato venerdì 29 novembre alle 18 nella sala convegni del comune di Pollenza in piazza della Libertà. L’incontro a cura del Comune è in collaborazione con l’associazione Arte per le Marche di Antonella Ventura, l’associazione Pro Rambona, la Pro Loco di Pollenza e la Corporazione del Melograno. «Un libro straordinario – si legge nella nota del Comune – su una verità nascosta che ha trovato nei segni millenari disseminati nella nostra regione, posti sotto la terra, nelle tombe, nei molti siti archeologici (numero più elevato in europa in una sola regione) e soprattutto nello splendore del romanico le prove tangibili di una grande civiltà su cui affondano le origini dell’occidente. La scelta di presentare in primis il libro a Pollenza nasce da due realtà una il preistorico Monte Franco e l’altra il sito più antico sacro di tutte le Marche, l’Abbazia di Rambona». Interverrà il sindaco Mauro Romoli, gli autori saranno moderati da Carlo Cambi. A chiusura aperitivo d’autore della chef Najada Frasheri.