SVELATO dall'amministrazione comunale il calendario: 70 appuntamenti in collaborazione con 46 associazioni e che avranno come scenario ben 29 location. Svolta green in piazza della Libertà. Si inizia il 30 novembre con l'accensione dell'albero e delle luminarie. Il sindaco Carancini: «Questa città è piena di vitalità, salute e voglia di festeggiare»

di Mauro Giustozzi

Un Natale per i bambini ma anche per far riemergere l’anima di bambino che c’è in ogni adulto. E’ questo il tema scelto dall’amministrazione comunale e perfettamente riportato nell’illustrazione del manifesto di Macerata d’Inverno, firmato quest’anno da Francesca Pusceddu, artista diplomata alla scuola di Ars in Fabula, dove prevale il colore rosa su una Macerata in cui passeggiano i bambini.

Da dicembre a gennaio oltre 70 sono gli appuntamenti previsti realizzati in collaborazione con 46 associazioni maceratesi e che avranno come scenario ben 29 location del capoluogo: non solo il centro storico allargato ma anche le periferie. Oltre alla giunta praticamente al completo presenti la gran parte delle associazioni che hanno contribuito allo stesura di questo calendario ricco di eventi alla presentazione del programma di eventi che si dipanerà dal 30 novembre, fine settimana in cui si darà il via con l’accensione delle luminarie, dell’albero di Natale e l’apertura della pista del ghiaccio in piazza della Libertà, per arrivare sino al 12 gennaio col tradizionale appuntamento di San Giuliano d’inverno che chiuderà questi quasi cinquanta giorni in cui ci saranno iniziative dedicate a bambini ed adulti come i mercatini natalizi, i concerti, il teatro, la festa di Capodanno, i viaggi tra musei e biblioteche, mostre d’arte, l’edizione numero 25 di Libriamoci e la festa della befana. Un Natale nel segno green, in quanto la particolarità della pista di pattinaggio che sarà posizionata come lo scorso anno al centro di piazza della Libertà, con attorno una quindicina di casette che saranno il Villaggio di Babbo Natale, è che il ghiaccio sarà sintetico, con enorme risparmio di acqua ed energia elettrica a favore dell’ambiente.

«Una scelta che va in linea con la sostenibilità ambientale su cui stiamo lavorando nella nostra città» ha chiosato l’assessore all’Ambiente Mario Iesari. «Il Natale è il tempo per ritrovarci –ha sottolineato il sindaco Romano Carancini- per stringerci tra le luci della città, dal centro alle frazioni. Noi abbiamo il compito di accompagnare la comunità dentro l’occasione della festa ma soprattutto di darle un senso. L’invito è quello di incontrarsi, salutarsi, facciamo della cordialità, di un sorriso, di un buon gesto un motivo in più per questo Natale che poi possa magari anche accompagnarci per gli altri 365 giorni dell’anno. Questa città è piena di vitalità, di salute, di voglia di festeggiare il Natale. Cosa che accadrà grazie anche al contributo dei commercianti, delle associazioni, delle Pro loco che fanno comunità. Oggi qui accanto a me c’è quasi tutta la giunta perché questo rappresenta anche la conclusione di un cammino lungo 10 anni che è sempre stato condiviso da tutti assieme». L’avvio delle festività natalizie il 30 novembre alle 18 con l’evento ‘Macerata sotto un cielo stellato’ quando il sindaco e la giunta sotto l’albero di piazza della Libertà daranno il via all’accensione delle luminarie accompagnata dai canti natalizi del coro dei Pueri Cantores. Particolarmente nutrito anche il programma di appuntamenti culturali che ha voluto ricordare l’assessore Stefania Monteverde.

CULTURA – «Ci sarà lo speciale compleanno del Museo della Carrozza che quest’anno compie 10 anni dal suo riallestimento –ha detto- Per l’occasione tante iniziative dedicate ai bambini con visite animate e laboratori. Poi ci sono i 25 anni di Libriamoci che avrà due step. Il primo col Festival del libro illustrato dal 30 novembre all’8 dicembre alla Galleria Antichi Forni. Il secondo dal 15 dicembre al 2 febbraio la mostra a Palazzo Buonaccorsi delle opere di Marco Somà che ha illustrato magnificamente il sonetto Infinito di Giacomo Leopardi in occasione del bicentenario leopardiano. Altre mostre d’arte sono previste a palazzo Ricci con The last minut di Michele Carbonari fino a gennaio, Ratatà Muta dal 12 al 16 dicembre ai Magazzini Uto, oltre a Case museo in terra cruda a Tipo Tibs. Quest’anno ci sarà anche lo speciale Teatro Ragazzi col primo appuntamento che è stato anticipato sotto le festività natalizie». Novità e conferme arrivano invece dai vari mercatini che coloreranno la città per tutto il periodo. «Abbiamo cercato di comporre una sorta di circuito per i vari mercatini sparsi nella città –ha ribadito l’assessore al commercio Paola Casoni- ad iniziare da quello che sarà posto attorno alla pista del ghiaccio in piazza della Libertà composto di una quindicina di banchi. Poi ci sarà spazio in piazza Battisti, palazzo degli Studi e corso Matteotti per la fiera natalizia del Barattolo.

MERCATINI – La novità è che traslocherà in piazza Vittorio Veneto il mercato natalizio che si teneva in piazza Mazzini. Da definire anche il mercato natalizio che riguarderà corso Cairoli. Un ulteriore cambiamento notevole rispetto al passato riguarda gli ambulanti che espongono il mercoledì in piazza della Libertà. Per la presenza della pista di pattinaggio i 14 ambulanti saranno spostati in corso Cavour, sul lato sinistro da metà corso verso piazza Garibaldi. Corso Cavour che non sarà chiuso alle auto ma che subirà un restringimento per questa occasione». L’assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta, ha sottolineato come «per ricevere al meglio cittadini e turisti sono previsti lavori di sistemazione in piazza Veneto e saranno installati per questo periodo di festività natalizie anche nuovi servizi igienici autopulenti in piaggia della Torre». Oltre alle luminarie iniziative e mercatini sono previsti anche nelle frazioni di Piediripa, Sforzacosta e Villa Potenza. In programma anche il presepe vivente di Borgo Ficana il 28 dicembre alle 16 con oltre 60 figuranti ed il percorso dei presepi prosegue poi con quello realizzato all’interno delle vetrine di Palazzo Rotale in corso Repubblica la mostra dei presepi alla Galleria Antichi Forni dal 21 dicembre al 6 gennaio.