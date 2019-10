L'APPUNTAMENTO con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, nell’ambito del progetto “Suoni per la rinascita” - Marche in Vita, in programma domenica alle 16

La Form torna per il terzo anno consecutivo, dopo la grande risposta di pubblico dei primi due appuntamenti, nella splendida cornice storica dell’Abbazia di Fiastra. Il concerto Vivaldi – Pärt, realizzato nell’ambito del progetto “Suoni per la rinascita” – Marche in Vita, sostenuto dall’accordo Mibact – Regione Marche e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo, è in programma domenica 13 ottobre alle 16.

Dopo l’acclamata esecuzione del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart del 2017 e il seguitissimo Messiah di Georg Friedrich Händel dello scorso anno, questa volta l’Orchestra Filarmonica Marchigiana propone un concerto che va dal profondo misticismo del Da pacem Domine e della Salve Regina di Arvo Pärt agli intrecci ed agli ornamenti barocchi del Gloria di Antonio Vivaldi, pieni di energia, grazia e leggerezza. Un percorso, dunque, dall’interiorità all’esternazione gestuale del sentimento che sintetizza e completa quello già intrapreso negli anni scorsi con l’intento di comunicare e infondere alle popolazioni colpite dal sisma del 2016, attraverso l’arte, il desiderio di rinascita e anche di condividere a livello comunitario grandi eventi in luoghi simbolici, come è l’Abbazia di Fiastra per il territorio maceratese. Insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana ci sono il soprano Cristina Picozzi, il mezzosoprano Roberta Sollazzo, il Vocalia Cosort di Roma e il Vox Poetica Ensemble di Fermo. Dirige Marco Berrini, uno dei più attivi direttori di coro in Italia oggi. Si ringraziano la Diocesi di Macerata, la Fondazione Giustiniani-Bandini e la Meridiana s.n.c. per l’ospitalità e la collaborazione gentilmente offerte. Ingresso gratuito.