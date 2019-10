MACERATA - All'Accademia di Belle Arti presentazione della webserie domani alle 16,30

Il racconto come strumento capace di emozionare e creare legami con il territorio: la webserie “Non voglio mica la luna”, verrà presentata e proiettata nell’auditorium Svoboda di Macerata domani alle 16,30. Non voglio mica la luna racconta la storia appassionante e divertente delle avventure che due giovani sposi, a meno di una settimana dal loro matrimonio, si trovano costretti ad affrontare, e che stravolgerà tutti i loro piani a causa di una strana apparizione e di misteriosi avvenimenti. E’ un progetto di storytelling marketing in cui fiction e realtà del territorio si mescolano e attorno al quale si raccolgono ulteriori forze produttive e culturali, per la promozione all’estero delle Marche. A raccontare il progetto saranno Anna Olivucci, responsabile di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, Matteo Petrucci, co-autore della serie, e Andrea Giancarli, il regista. Di fondamentale importanza per la produzione è stata la collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti che hanno lavorato sul set in qualità di stagisti di fotografia, scenografia e produzione e che per l’occasione racconteranno la loro esperienza. Anna Olivucci presenterà inoltre l’attivazione del nuovo cluster Marche Cinema della Regione, realizzato in collaborazione con le imprese marchigiane Expirit, L’Italia autentica ed Italy Movie Walks portale dedicato al cineturismo, oltre alla collaborazione di Cna. All’interno del cluster saranno fruibili gli itinerari turistici sviluppati a ridosso delle location del film. Tra questi, il movietour dedicato a “Non voglio mica la luna” un tour nato per appassionare e mettersi alla prova, pensato non solo per le coppie che intendono coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio indimenticabile, ma anche per chi vuole festeggiare in modo unico l’addio al celibato o al nubilato, un viaggio di nozze, le nozze d’argento, una speciale “ricorrenza del cuore” o celebrare una splendida amicizia. L’opera cineaudiovisiva è stata prodotta da Piceni Art For Job per lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio identitario, culturale e turistico. Realizzata con il contributo di: Regione Marche, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 – 2020, e la collaborazione di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura.