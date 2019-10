APPUNTAMENTO con la giornata nei comuni che innalzano il vessillo del Touring Club, tra cui Urbisaglia, in programma per domenica 6 ottobre

Domenica 6 ottobre a Urbisaglia una giornata all’insegna della promozione delle eccellenze locali: “La domenica arancione”. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Pro loco che, da una parte, vuole sensibilizzare i cittadini e gli abitanti dei paesi vicini alla ricchezza del proprio territorio e, dall’altra, invita i turisti a scoprire le bellezze di un borgo autentico. Motore della giornata sarà l’attività proposta dal Touring Club Italiano, una “Caccia ai tesori arancioni” che si snoderà per tutto il centro storico fino al parco archeologico con quattro partenze da Piazza Garibaldi dalle 10 alle 18. Per i giocatori ricchi premi gentilmente offerti dai commercianti di Urbisaglia. Ad arricchire l’evento esposizioni a cura dei produttori locali, stand gastronomici, animazione per bambini, rievocatori storici, laboratori fotografici, esperienze virtuali, musica e molto altro. Per iscriversi alla caccia al tesoro consultare il sito: www.bandierearancioni.it (caccia ai tesori arancioni) e scegliere il comune di Urbisaglia.

***

Anche “Valfornace aderisce alla “Caccia ai tesori arancioni”. Il programma prevede una serie di appuntamenti, secondo un programma articolato nell’intera giornata festiva. Alle 10 in piazza Vittorio Veneto è previsto il ritrovo dei partecipanti alla “Caccia ai Tesori Arancioni”, per la quale è necessaria la prenotazione on line sul sito https://tesori.bandierearancioni.it. Sarà così possibile visitare luoghi e spaccati di paesaggio di un territorio che, nonostante le ferite del sisma, riesce ancora ad offrire delle attrattive di assoluto valore. Dalle 15, sempre in piazza Vittorio Veneto, appuntamento per i più piccoli con il “truccabimbi”, i quali saranno poi protagonisti anche del “Mercatino dei Bambini”, un’occasione di scambio e baratto di giochi e oggettistica a loro dedicata. E’ inoltre prevista la possibilità di degustare prodotti tipici grazie agli stand gastronomici curati dalla Pro Pieve (per i quali è necessaria la preventiva prenotazione al numero 3388463061). A conclusione della giornata sarà possibile degustare le prime caldarroste di stagione.

Aderiscono anche i comuni di Camerino (dalle 15 alle 19, punto di partenza all’ufficio associazione turistica “Pro Camerino” – Ufficio Iat nel Sottocorte Village 0737632534 / cell. 345 8855294), San Ginesio (Info Elisa Passarini: 3397405870 – Lindita Vercani:3889759174 dalle 10 alle 13 ritrovo all’Info Point Turistico Comunale in Zona Pincio), Montelupone (ufficio del turista, piazza del Comune, info 07332249307 (da lun a sab 9-13) protocollo@comune.montelupone.mc.it) e Montecassiano (Ufficio turistico, corso Dante Alighieri 2 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, info 0733299863 / segreteria@comune.montecassiano.mc.it).