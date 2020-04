MUSICA - Tredici appuntamenti al Lauro Rossi dal 20 ottobre al 27 marzo. Rassegna riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Con il Dreidel Trio Yasemin Sannino, già cantante nelle musiche delle “Fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek

di Gabriele Censi

Una stagione piena di stelle con immutata attenzione ai talenti locali e ai giovani. Appassionata si presenta con una conferma e una novità: «Siamo ancora soggetto Fus – ricorda la presidente dell’associazione Daniela Gasparrini – anzi il Fondo unico dello spettacolo del ministero ha incrementato quest’anno il contributo e ora facciamo parte anche del Pir (primario interesse regionale per lo spettacolo dal vivo). Sono riconoscimenti che vanno al di là del sostegno economico ma premiano la capacità di programmazione, progettuale e di messa in opera». Si affianca all’associazione anche quest’anno il comune di Macerata che mette a disposizione il teatro Lauro Rossi: «In questi anni è cresciuta la città della musica, – dice con orgoglio Stefania Monteverde, assessore alla Cultura – successi che non cadono dall’alto ma sono frutto di relazioni tra associazioni, scuole università e sponsor privati. L’investimento comunale si moltiplica in un’alleanza per una importante impresa culturale».

Il programma confezionato dal direttore artistico David Taglioni parte il 20 ottobre e propone 13 spettacoli fino al 27 marzo: «Principio ispiratore è offrire una proposta di qualità – conferma Taglioni – con protagonisti già affermati, che vengono qui attratti dalla buona reputazione della rassegna a livello nazionale e internazionale, nuovi talenti e ampia rappresentazione di diversi strumenti». Subito dopo il debutto, con il violencellista solista Luigi Piovano e gli Archi di Santa Cecilia in un repertorio di musica da cinema con Mozart, Piovani, Rota e Morricone, è previsto il 21 ottobre un fuori cartellone. Una doppia rappresentazione (al mattino alle 10 per le scuole e alle 15 aperta) di uno spettacolo di musica e circo con la regia di un maceratese di adozione come Giacomo Costantini di El Grito: “Dall’alto”. Appuntamento speciale che ha già debuttato con successo a Milano.

Tra i nomi più attesi quello della pianista 26enne pugliese Beatrice Rana, la richiestissima star in ascesa candidata migliore artista femminile dell’anno 2018 sarà al Lauro Rossi il primo febbraio. Poi il violinista Massimo Quarta (19 dicembre, ore 21), l’unico italiano dopo Salvatore Accardo ad aver vinto il premio Paganini di Genova. Il pianista francese Bertrand Chamayou (16 gennaio), un interprete osannato da pubblico e critica per le esibizioni in cui dimostra dominio assoluto, immaginazione e approccio artistico sorprendenti. Ancora il Quartetto van Kuijk (27 novembre, ore 21), formazione francese che si è aggiudicata il Primo Premio al “Concorso internazionale per quartetto d’archi” della Wigmore Hall di Londra ed è stata nominata “BBC 3 New Generation Artists”; il Trio Kanon (24 gennaio, ore 21), formatosi sotto la guida del celeberrimo Trio di Parma, ha spiccato il volo in questi anni conquistando premi e platee, ancora pianoforte con Roberto Prosseda (10 dicembre, ore 21), che si è guadagnato notorietà internazionale grazie alle incisioni dell’integrale della musica pianistica di Mendelsshon, definite ‘le migliori in circolazione’ da Classic Fm. Con il Dreidel Trio (12 febbraio, ore 21), con la partecipazione straordinaria di Yasemin Sannino, già cantante nelle musiche delle “Fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek, il pubblico maceratese può immergersi nelle atmosfere klezmer ascoltando la musica ebraica più autentica.

Il Quartetto Fata (9 marzo, ore 21), già protagonista alla Notte dellìOpera, è un ensemble di flauti del nostro territorio e straordinariamente abile nell’affrontare un repertorio trasversale che spazia dai grandi classici al crossover. Le giovani musiciste del Trio di Imola (7 novembre, ore 21) si sono formate all’interno della omonima prestigiosa Accademia e, dopo esperienze all’estero, sono oggi regolarmente ospiti dei maggiori teatri italiani, mentre il Quartetto delle Marche si esibisce in collaborazione con il talentuoso pianista di origine russa Samson Tsoy (25 febbraio, ore 21). Completa il cartellone una compagine d’eccellenza, i Solisti dell’Orchestra Mozart (21 marzo, ore 21), fondata da Claudio Abbado con l’intento di diffondere e sviluppare lo spirito “cameristico” basato sull’arte dell’ascolto e della condivisione attraverso la collaborazione di grandi solisti e prime parti di prestigiose orchestre a giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo. Conclude la stagione (27 marzo, alle 21) il duo composto da Sonia Bergamasco ed Emanuele Arciuli che dialogano in Musiche in voce. Un volto notissimo della scena teatrale, televisiva e cinematografica come Sonia Bergamasco e un pianista eclettico come Emanuele Arciuli, abitualmente impegnato con grandi orchestre e in teatri prestigiosi come la Scala, il Musikverein e il Concertgebouw, hanno deciso di unire le loro sensibilità, dando vita ad uno spettacolo originale e di grande presa. Evocativo il titolo del concerto Musiche in voce: il pianoforte e la recitazione, infatti, si compenetrano arrivando a fondersi insieme con equilibrio perfetto.

Andrea Trettaccone, direttore generale di Appassionata ricorda, oltre alla chicca dello spettacolo Young del 21 ottobre, che i prezzi sono rimasti immutati sia negli abbonamenti (cominciano il 1 ottobre, 13 concerti a 150 euro per i soci Appassionata e 220 per i non soci, 6 concerti a 75 euro soci/110 euro non soci), sia per quanto riguarda la biglietteria (dall’11 ottobre la vendita dei biglietti per i singoli concerti) con tariffe che vanno dai 20 euro per il biglietto intero, 15 per il ridotto e 5 euro per tutti gli studenti. «Anche quest’anno – sottolinea Trettaccone – l’associazione riesce a proporre tredici appuntamenti a tariffe invariate rispetto agli anni precedenti, un traguardo tutt’altro che scontato e per il raggiungimento del quale è fondamentale la sinergia fra pubblico e privato, con istituzioni, aziende, piccoli sponsor e, naturalmente, gli spettatori».

Appassionata è organizzata insieme all’assessorato alla Cultura di Macerata con il sostegno di Regione Marche, Mibact, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, Fondazione Carima, Anmig, e Istituto Confucio, e in collaborazione con Marche Concerti, università di Macerata, Accademia di Belle Arti di Macerata e Consorzio Marche Spettacoli. Per informazioni www.comune.macerata.it, www.appassionataonline.it (0733-230777), info@appaassionataonline.it Biglietteria dei Teatri (martedì – sabato 10-13, 16.30-19.30, domenica e lunedì chiuso, ma aperta se giorno di spettacolo con orario 16.30 – 19.30).