MACERATA - Ultimo appuntamento in piazza Cesare Battisti sul tema che in questi giorni ha agitato anche le nostre piazze. L'assessore regionale Sciapichetti: «Creando una cultura diversa potremo ottenere dei risultati eccezionali»

di Federica Nardi (foto di Fabio Falcioni)

La Festa dell’Unità di Macerata si chiude con il tema che in questi giorni ha agitato le piazze – compresa quella cittadina -, cioè l’ambiente e il futuro minacciato dalla crisi climatica. Al tavolo dei relatori in piazza Cesare Battisti oggi pomeriggio Sandro Bisonni, consigliere regionale, Angelo Sciapichetti, assessore regionale all’Ambiente insieme a quello comunale Mario Iesari e infine a Francesca Pulcini di Legambiente Marche.

«Le Marche hanno rappresentato un modello per la gestione virtuosa dei rifiuti – ha ricordato Pulcini -. Un lavoro fatto dai cittadini, dalle istituzioni e dai gestori stessi dei rifiuti. Ora dal dramma del terremoto dovremmo guardare alla ricostruzione come un laboratorio difficile ma che consideri questi elementi di innovazione. La riconversione ambientale può creare lavoro e speranza, dando opportunità anche di generare coesione e comunità, che sono gli elementi alla base di tutto. La nuova partecipazione intorno ai temi ambientali costituisce una sfida aperta».

Concorde Sciapichetti che dopo aver ricordati diversi investimenti e azioni intraprese dalla Regione anche “controcorrente” (come quando palazzo Raffaello si oppose all’inceneritore voluto da una legge di Renzi), ha sottolineato che «anche lo stile di vita è centrale quando si parla di ambiente. Bisogna intervenire seriamente e creando una cultura diversa potremo ottenere dei risultati eccezionali. Inoltre quando parliamo di energie rinnovabili parliamo di possibili centinaia di nuovi posti di lavoro».

La sfida comunque la Regione l’ha in parte accettata, mettendo al bando ad esempio la plastica monouso. Anche se, come ha ricordato Bisonni, «non si sostituisce la plastica monouso con la bio plastica ma con materiali che possono essere lavati e riutilizzati. Martedì presenterà una mozione per dichiarare l’emergenza climatica nelle Marche. Chiederò alla Regione un impegno concreto. Per me dovrebbe mettere 100 milioni di euro l’anno per questa emergenza. Perché se a bilancio non mettiamo i soldi, solo le buone intenzioni non servono a niente».

Dopo gli interventi si sono esibiti i Solari, con tanto di apericena. Una curiosità: in occasione del tema legato alla cura dell’ambiente sono state distribuite le borracce con il logo della “Macerata democratica”.