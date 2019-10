PROMOZIONE - I rossoblu perdono la vetta della classifica. Gli ospiti passano in vantaggio con capitan Patacchini, poi Pistelli e l'ex Ribichini ribaltano prima del pareggio finale di Maccioni

Pari e patta tra Civitanovese e Corridonia, in uno dei derby maceratesi del girone B di Promozione. Uno spettacolare 2-2 che costa la vetta della classifica ai rossoblu di De Filippis, attualmente a quota sette (a meno due dalla coppia Maceratese – Monturano Campiglione). I rossoverdi di Martinelli escono invece a testa alta dal Polisportivo e si portano a quattro punti in graduatoria. Ospiti letali sugli sviluppi dei calcio d’angolo, dai quali aprono e chiudono le marcature di capitan Patacchini e del neoentrato Maccioni. Nel mezzo i locali ribaltano momentaneamente il punteggio trascinati da Pistelli e dall’ex e corridoniense doc Ribichini.

La cronaca. Grande avvio del Corridonia, che spaventa la Civitanovese all’8′ con Taglioni, il quale insacca una punizione laterale ma da posizione irregolare secondo l’assistente. Un paio di minuti e l’ex Ribichini squilla e manda alla sinistra di Apolloni. I rossoverdi di Martinelli riescono a sbloccare però al 28′, grazie a Patacchini che colpisce sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pareggio arriva a fine primo tempo: Ribichini commette una dubbia irregolarità su un difensore ospite, l’arbitro lascia correre e Pistelli finalizza la ripartenza rossoblu. La rete frutta le proteste del Corridonia, che perde un componente della panchina (espulso). Ammonito invece l’autore del gol locale. La ripresa si apre sempre con la Civitanovese in avanti. Pistelli è protagonista di un’azione personale, Apolloni respinge con i pugni. Al minuto 21 l’ex di turno Ribichini di testa porta in vantaggio i rossoblu. È sempre lui, prima della sostituzione, a mettere i brividi e a colpire il palo. Il Corridonia non si perde d’animo e trova il pari grazie al colpo di testa del neoentrato Maccioni, che timbra sugli sviluppi di un angolo. La Civitanovese non ci sta e sciupa una grossa occasione con Santoro, che di testa non inquadra lo specchio su cross di Ferrari. Finisce 2-2.

Il tabellino:

CIVITANOVESE: Renzi, Smerilli, Federico, Mercanti (20′ s.t. Galdenzi), Santoro, Martins (22′ p.t. Negretti), Ferrari, Vechiarello, Pistelli (9′ s.t. Carrion), Miramontes, Ribichini (26′ s.t. M. Salvati). A disp.: Lorenzetti, Del Moro, Severini, D. Salvati, Catinari. All.: De Filippis.

CORRIDONIA: Apolloni, Dutto, Polinesi, Martinelli, Patacchini (22′ s. t. Ogieva), Ortolani (1′ s.t. Filacaro), Grassi (31′ s.t. Maccioni), Taglioni, Montecchia (9′ s.t. Lasku), Cartechini, Papavero. A disp.: Osso, Pica, Volpe, Paolucci, Montecchiari. All.: Martinelli.

TERNA ARBITRALE: Giampiertro di Pescara (Morganti di Ascoli Piceno – Galieni di Ascoli Piceno)

RETI: 28′ p.t. Patacchini, 44′ p.t. Pistelli, 21′ s.t. Ribichini, 34′ s.t. Maccioni.

NOTE: Espulso: Grassi dalla panchina. Ammoniti: Pistelli, Smerilli, Cartechini, Filacaro, Polinesi, Martinelli. Angoli: 3-4. Recupero: 7′ (1′ + 6′)

(foto di Federico De Marco)