CARABINIERI - Il nuovo comandante, 37 anni, arriva dalla caserma di Porto Recanati

Il maresciallo capo Alessio Alberigo è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Porto Potenza Picena. 37 anni, originario di Andora, in provincia di Savona, arriva dalla caserma di Porto Recanati. È coniugato e ha due figlie. In passato ha svolto servizio in Piemonte. Nel corso della sua carriera ha svolto sempre incarichi alla territoriale raggiungendo traguardi professionali di livello che gli hanno permesso di ottenere recentemente, consegnati alla Cerimonia della Festa dell’Arma 2019 di Macerata, anche due Encomi.