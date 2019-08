LUCI E MOTORI - Nuova illuminazione della facciata inaugurata in occasione del passaggio della carovana di auto d'epoca "Sibillini e Dintorni"

Nuove luci sulla facciata del palazzo comunale di Appignano in piazza Umberto I. Il nuovo impianto di illuminazione artistica è stato acceso dal sindaco Mariano Calamita con i colori della bandiera italiana. L’occasione è stata il passaggio in città della carovana di “Sibillini e dintorni”.

Gli equipaggi della manifestazione di auto d’epoca Sibillini organizzata dalla Scuderia Marche ha aperto il suo tour proprio ieri ad Appignano. «Il comune – ha detto il sindaco – in questa edizione ha avuto l’onore di essere la prima tappa, il punto di partenza dal quale prende il via la celebre manifestazione organizzata dalla Scuderia Marche – Club Motori Storici, associazione questa, promotrice dell’evento e virtuoso esempio di solidarietà che da sempre la contraddistingue facendosi ogni anno promotrice della raccolta fondi in favore del comitato di Macerata della Croce Rossa rappresentata dalla Presidente Rosaria Del Balzo Ruiti». Il progetto della nuova illuminazione è il risultato di una collaborazione pubblico/privato nata da una proposta dell’imprenditore appignanese Fabio Fionga, dell’azienda locale Fapam S.r.l. che ha fortemente voluto investire nel proprio comune di appartenenza realizzando a suo esclusivo carico il nuovo impianto di illuminazione artistica della facciata del palazzo Comunale di Appignano.