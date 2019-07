I DATI provvisori del Miur sui diplomati. A trainare i risultati positivi in regione sono i licei, con il Classico in testa

Le Marche none nella classifica nazionale per i diplomati con lode. Sono 286 gli studenti che hanno raggiunto il massimo nella maturità. Anche se lo stacco con la vetta della classifica è netto: a primeggiare infatti sono i dati di Campania (1.287), Puglia (1225) e Sicilia (817). Per quanto riguarda invece la provincia di Macerata quasi identico allo scorso anno scolastico il tasso di diplomati (99,5% degli ammessi) anche se a calare sono le fasce di voto. Questo è quanto emerge dai dati provvisori diffusi dal Miur e riguardanti la prova di maturità di quest’anno. Un esame particolarmente preoccupante per molti studenti dato che la prova era cambiata “in corso d’opera” durante l’anno scolastico. I dati provinciali, confrontati con quelli del 2017, mostrano un lieve calo dei 100 e lode (da 2,8% a 2,6%), così come dei 100 (da 7,4% a 6,9%) mentre è rilevante la diminuzione della fascia di voto da 81 a 90 (che passa dal 22,2% percento al 15,4%). Di contro sono aumentati i voti più bassi: i 60 passano da 4,6% a 5,9% e la fascia di voto che va da 61 a 70 aumenta da 23,5% a 28,2%. A trainare nelle Marche i 100 e lode sono i licei Classici con una percentuale del 7,4 percento. A seguire gli istituti tecnici (1,8%) e i professionali (0,5%).

(Fe. Nar.)