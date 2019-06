INCONTRI - Gli appuntamenti dell’associazione culturale ConTesto: domenica al teatro della Filarmonica con Lucia Tancredi che presenta il suo ultimo libro “Gargano negli occhi" e il 18 giugno nel Cortile di Palazzo Ciccolini con Valerio Calzolaio e il suo nuovo saggio “Migrazioni”

Continuano anche nel mese di giugno gli appuntamenti letterari di Macerata Racconta. Infatti, l’associazione culturale ConTesto propone, prima della consueta pausa estiva, due incontri in anteprima nazionale: il 16 giugno alle 18 al teatro della Filarmonica con Lucia Tancredi che presenta il suo ultimo libro “Gargano negli occhi”, edito dalla casa editrice Ev e il 18 giugno alle 21,15 nel Cortile di Palazzo Ciccolini, nell’ambito de La Controra di Musicultura, con Valerio Calzolaio e il suo nuovo saggio “Migrazioni”, edito da Doppiavoce.

Per la presidente dell’associazione ConTesto Lina Caraceni “quelle con la casa editrice Ev e con Musicultura sono due gratificanti collaborazioni che esprimono la nostra idea di contaminazione e condivisione di esperienze con le varie realtà associative che operano in ambito culturale nel territorio”. Il primo appuntamento è quindi per domenica 16 giugno e non sarà una classica presentazione ma un vero e proprio book live, cioè un racconto fatto direttamente dall’autrice Lucia Tancredi e pensato per immergerci nel viaggio che attraversa una terra tanto cara all’autrice, il Gargano – L’isola flottante verde e viola in mezzo a una terra brada -. Suoi compagni sul palco saranno la cantante Gaia Petrone, il bassista Gianluigi Guadagno e il chitarrista Glauco Strina. Diverso invece il tema del secondo appuntamento, il 18 giugno Valerio Calzolaio, dopo “Ecoprofughi” e “Libertà di migrare”, torna ad affrontare il tema delle migrazioni con un piccolo, ma importante volume che costituisce “un’introduzione interdisciplinare allo studio storico del fenomeno migratorio. Nei sei capitoli del libro si narra qualcosa anche di farfalle monarca, di corpi e idee in movimento, di sesso, di lavoro, di immigrazioni irregolari e di salute”. A dialogare con l’autore saranno Sauro Longhi – Rettore dell’università Politecnica delle Marche – e Lina Caraceni – docente all’università di Macerata e presidente dell’associazione conTesto -, mentre le suggestioni musicali saranno curate dal musicista Chopas , componente della Compagnia di Musicultura. Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.macerataracconta.it