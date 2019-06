BANDO - La selezione avverrà in modo centralizzato ad Ancona e sarà gestita dall'azienda ospedaliera. I posti sono così distribuiti: 10 proprio per l'azienda dorica, 42 per l'Asur Marche e 4 per "Marche Nord". Otto posti (1 per Torrette e 7 per l'Asur) sono riservati alle categorie protette in base alla legge 68/99

E’ stato pubblicato un maxi bando di concorso per cercare 56 amministrativi da destinare alle aziende pubbliche della sanità marchigiana. Si tratta, in particolare, dell’Asur (Direzione generale e Aree Vaste 1, 2 ,3 ,4 e 5), delle aziende ospedaliere “Marche Nord” (Pesaro) e “Ospedali Riuniti” (Ancona) e dell’Inrca. La selezione avverrà in modo centralizzato ad Ancona e sarà gestita dalla locale azienda ospedaliera. I posti sono così distribuiti: 10 proprio per l’azienda dorica, 42 per l’Asur Marche e 4 per “Marche Nord”. Otto posti (1 per Torrette e 7 per l’Asur) sono riservati alle categorie protette in base alla legge 68/99.

Un altro 30% ai volontari delle forze armate congedati senza demerito. I requisiti richiesti sono il possesso della laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio o Scienze Politiche o titoli equipollenti. Le domande di partecipazione scadono il 30 giugno e per partecipare è necessario versare un contributo di 10 euro. La graduatoria resterà in vigore almeno tre anni. Le domande si presentano on line sul sito dell’azienda ospedaliera di Ancona.