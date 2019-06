ANNUNCI - La "Naturale Lavoro" cerca addetti per supermercato e cuochi. Per i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

La Naturale Lavoro cerca per azienda ventennale leader nel settore di supermercati zona Civitanova addetti con esperienza nei seguenti reparti: Gastronomia l’addetto/a scelto dovrà avere dimestichezza con affettatrici, coltelli e bilance, preparazione e allestimento del bancone di vendita, smontare i vari affettati, ecc., Macelleria l’addetto/a scelto dovrà aver esperienza nel smontare le carni, fare le preparazioni e allestire il bancone di vendita, Ortofrutta l’addetto/a scelto dovrà avere esperienza nel preparare tutto il reparto e ordinare tutti i vari frutti e ortaggi con la variazione giornaliera dei prezzi per le bilance self service. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

La Naturale Lavoro cerca per ristorante ad Appignano per inserimento nel proprio organico un cuoco e un aiuto cuoco. L’addetti alla cucina devono avere dimestichezza con preparazioni delle linee di primi, secondi di carne e quindi conoscenza delle principali attrezzature. Si richiede esperienza passata in questa mansione. Si valutano persone del territorio locale. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

Queste le offerte di Confindutria Macerata (Inviare il curriculum, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it :

Azienda calzature bambino capofabbrica (cod. Conf 181) con esperienza sulla manovia. Si richiede esperienza pluriennale su macchinari calzera e premonta. Sede di lavoro: provincia di Macerata

Azienda settore calzature un/una modellista calzature uomo (cod. annuncio conf 182) con esperienza minima di almeno 3 anni. Sede di lavoro: provincia di Macerata

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Impresa agricola cerca un conduttore di mezzi agricoli esperto. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 11004

Azienda settore traslochi cerca un montatore di mobili esperto. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11003

Bar cerca una barista part time con età max 35 anni. Sede di lavoro: Esanatoglia. Rif.: 11001

Azienda settore commercio cerca un autista esperto con patente cat.: C+CQC. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 11000

Agriturismo cerca una receptionist con buon inglese. Sede di lavoro: zona Loro Piceno.

Cooperativa sociale cerca un/a infermiere/a iscritto/a all’albo. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 10999

Impresa edile cerca personale edile anche prima esperienza. Sede di lavoro: zona Matelica.

Bar/pizzeria cerca una barista/cameriera con età max 29 anni part time. Sede di lavoro: San Ginesio.

Struttura settore ristorazione cerca un/a aiuto cuoco/a e un/a cameriere/a anche prima esperienza. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 10998