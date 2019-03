RECANATI - I malviventi sono passati da un locale adiacente, poi con due grossi fori sulla parete sono entrati da "Nella 2.0" scappando con un bottino di diverse migliaia di euro

Assalto alla tabaccheria, i ladri forano una parete del locale e fanno razzia di sigarette,Gratta e vinci e contanti. La “banda del buco” colpisce a Recanati, in via Nazario Sauro ai danni della tabaccheria “Nella 2.o”. I malviventi si sono introdotti all’interno di un locale adiacente e da lì hanno praticato due grossi fori sulla parete che ha consentito loro di entrare nel locale senza forzare la porta di ingresso. Una volta dentro hanno arraffato numerose stecche di sigarette di varie marche, Gratta e vinci e hanno aperto anche il registratore di cassa dove c’erano diverse banconote in contanti. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino che però sarebbe di varie migliaia di euro. Ad accorgersi questa mattina la proprietà che ha trovato il locale sottosopra e tutta la vetrina con le sigarette e i Gratta e vinci mancanti. Il locale è sprovvisto di sistema di allarme e di telecamere. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Porto Recanati e quelli della compagnia di Civitanova diretta dal maggiore Enzo Marinelli che hanno effettuato i sopralluoghi. Le indagini sono in corso.