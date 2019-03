TOLENTINO - Sarà presentatogiovedì al Centro per l'impiego alle 11 e alle 14,30

“Operatore Marketing – agroalimentare e valorizzazione della ristorazione e dei prodotti tipici marchigiani agroalimentari”. E’ il corso di qualifica di secondo livello e gratuito che sarà presentato giovedì al Centro per l’impiego di Tolentino. La presentazione verrà effettuata in due momenti a seconda della disponibilità degli interessati: 11 o 14,30. Il corso – rivolto a 15 partecipanti (di cui almeno 8 donne), disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nelle Marche, che abbiano assolto l’obbligo formativo – si terrà all’istituto Alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre l’11 marzo (fa fede il timbro postale, tramite raccomandata a/r oppure a mano) al seguente indirizzo: L.A.C.A.M.in via Raffaello, 13 – 62024 Matelica (MC). Tutta la documentazione è reperibile all’indirizzo: www.scuolartiemestieri.it