TOLENTINO - Lanciato il bando per nuovi talenti artistici, rivolto a giovani nati in città o nei comuni limitrofi che potranno dimostrare il loro valore nel corso delle serate in programma il 9, 16 e 23 maggio

Il Politeama, gestito dalla Fondazione Franco Moschini, in collaborazione con il Comune di Tolentino, assessorati alla Cultura e all’Istruzione, organizza un Festival per la valorizzazione e la diffusione dei progetti artistici di giovani talenti del territorio. Ai candidati si offre la possibilità di esibirsi in una serata al Politeama di Tolentino, sia con una performance esclusiva della durata massima di due ore, che con la partecipazione ad uno spettacolo che preveda l’esibizione di diversi artisti. Il Festival sarà composto da tre serate nei giorni giovedì 9, 16 e 23 maggio 2019.

La commissione definirà la programmazione delle serate a seconda delle proposte pervenute e selezionate: le serate potranno quindi presentare un artista esclusivo o potranno presentare più artisti, ciascuno con una esibizione differente. Il Festival è aperto a giovani artisti nel campo della musica, del teatro, della danza e del cabaret, con spettacoli e/o concerti già pre-allestiti alla data del 30 aprile 2019. La partecipazione è riservata ai nati tra il 1984 e il 2001, residenti e/o nati nel comune di Tolentino e nei comuni limitrofi confinanti. Nel caso di gruppi musicali o compagnie di danza/teatro, almeno la metà dei componenti devono possedere i requisiti richiesti agli artisti singoli. Per partecipare al bando di selezione degli artisti che avranno la possibilità di esibirsi, è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione allegato al presente bando e inviarlo, unitamente a un supporto multimediale contenente un brano video dello spettacolo/concerto, entro la data del 28 febbraio 2019 a: Politeama Festival “TalentiNati”, corso Garibaldi, 80 – 62029 Tolentino. Una apposita commissione, composta da Massimo Zenobi, Maura Gallenzi e Laura Mocchegiani, selezionerà a suo insindacabile giudizio i candidati che si esibiranno nel corso del Festival e le modalità di esibizione (spettacolo completo o partecipazione allo spettacolo collettivo) e fornirà risposta entro la data del 15 marzo 2019. Gli artisti selezionati riceveranno un compenso pari al 50% dell’incasso netto del proprio spettacolo (a cui saranno detratte le spese per agibilità e imposizioni fiscali), nel caso di partecipazione allo spettacolo completo e del 50% (detratte le spese) dell’incasso netto suddiviso in quota parte per ciascuno dei partecipanti alla serata collettiva. Per partecipare basta scaricare qui il regolamento completo e la scheda di partecipazione. Per informazioni rivolgersi al botteghino del Politeama, telefonando allo 0733968043 o scrivendo a info@politeama.org . Il bando del Festival “TalentiNati” è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dall’assessore alla Cultura Alessia Pupo, dall’assessore all’Istruzione Alessandro Massi e dal direttore artistico del Politeama ed ideatore dell’iniziativa Massimo Zenobi che hanno sottolineato come questo nuovo evento voglia valorizzare i tanti giovani talenti, formando il pubblico del futuro e ponendo una struttura multifunzionale come il Politeama al centro di un vasto territorio e di chi voglia cimentarsi con il mondo dello spettacolo, della danza, della musica, della danza, avendo a disposizione per le loro esibizioni un palcoscenico e un pubblico di grande rilievo.