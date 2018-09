BELLEZZA - La dedica di Carlotta Maggiorana è stata apprezzata dal presidente della Regione che vuole incontrarla. La felicità del sindaco di Pieve Torina che l'aveva eletta Miss Marche: «Il suo trionfo possa rappresentare un simbolo di rinascita e riscatto della sua terra dopo tanto dolore»

E’ iniziato in provincia di Macerata il cammino di Miss Italia Carlotta Maggiorana e non è di certo un caso che il suo primo pensiero sia andato ai terremotati e ai territori martoriati dal sisma.«Dedico questa corona alla mia regione, le Marche, e al Centro Italia devastato dal terremoto- ha dichiarato- nella speranza che il titolo possa rappresentare un simbolo di rinascita e riscatto dopo tanto dolore».

La 26enne di Montegiorgio è stata infatti eletta prima durante le selezioni estive Miss Comurano, poi è stata incoronata Miss Marche alla finale di Pieve Torina e alle Marche e al suo territorio devastato dal sisma ha dedicato la vittoria.

«Non posso che essere felice e onorato che la nuova Miss Italia, Carlotta Maggiorana, sia stata eletta qui a Pieve Torina, in una serata molto significativa e particolare – commenta il sindaco Alessandro Gentilucci – Ho appreso che proprio alle Marche e al territorio devastato dal sisma, lei ha dedicato il suo trionfo, sperando che possa rappresentare un simbolo di rinascita e riscatto della sua terra dopo tanto dolore. Sono certo che sarà così, non posso che sperare che la sensibilità di questa ragazza possa riportare una nuova luce e nuovi riflettori sui nostri territori colpiti dal terremoto. Finalmente le Marche tornano ad essere rappresentate anche dalla bellezza di Miss Italia e sono fiducioso che questa vittoria possa garantire ulteriore visibilità alle zone colpite dal sisma.

Abbiamo voluto fortemente, come Comune, che la finale regionale che ha visto incoronata come Miss Marche proprio Carlotta Maggiorana fosse svolta nel cuore della zona rossa della nostra cittadina distrutta dalle scosse, riaperta per la prima volta per l’occasione. Abbiamo riportato la bellezza nella distruzione e sono certo che Carlotta Maggiorana saprà proseguire nel nostro intento. Per questo la invito presto a venirci a trovare».

Anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha apprezzato il fatto che la nuova Miss Italia si sia ricordata della sua terra ferita del sisma dopo avere ricevuto fascia e corona, e intende incontrarla. «Non sarebbe male poter avere il suo volto nella comunicazione dell’immagine delle Marche – ha detto a margine della seduta del Consiglio regionale -. Parliamo tanto della bellezza di questa regione, io penso che il ruolo di miss non sia solo estetico ma possa simbolicamente raccontare l’immagine delle Marche»