SAN SEVERINO - Il presidente del Consiglio in città per la cerimonia di inaugurazione dell'edificio provvisorio, prevista giovedì alle 12,30. Per il governo ci sarà anche il sottosegretario all'Istruzione Salvatore Giuliano

Nuova scuola di San Severino: al taglio del nastro il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio sarà quindi a San Severino giovedì, per lui si tratta della prima visita nel Maceratese e in uno dei comuni più colpiti dal sisma. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che ha organizzato una cerimonia per l’inaugurazione dell’edificio provvisorio di via Lorenzo D’Alessandro a partire dalle 12,30. Per il governo sarà presente anche il sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano. Conte era venuto nelle Marche, ad Arquata del Tronto per la precisione, per l’anniversario del 24 agosto, i due anni dal terremoto.