TEMPORALI in arrivo sulle Marche dalla mattinata del 14 agosto. Anche per la giornata del 15 previsti rovesci sulla costa e sulle colline

In arrivo un Ferragosto bagnato con piogge e temporali sin dalla giornata di martedì 14. Anche le Marche non sembrano essere al riparo da quello che, a livello nazionale, è stato ribattezzato il “Ciclone di Ferragosto”.

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del bollettino di criticità idraulica e idrogeologica ha emesso un nuovo messaggio di allerta di livello giallo per temporali, valevole su tutto il territorio regionale dalle 9 alle 24 del 14 agosto. Per la giornata di martedì, sono previsti rovesci o temporali locali al mattino, diffusi durante il pomeriggio in particolare sui settori collinari e costieri. Localmente i fenomeni potranno risultare intensi, mentre le temperature saranno in lieve diminuzione nei valori massimi.

Per la giornata di Ferragosto si prevedono rovesci o temporali diffusi al mattino, che potranno essere anche intensi in particolare sui settori costieri e collinari; i fenomeni saranno in graduale esaurimento dalle ore centrali della giornata a partire dai quadranti settentrionali. Le temperature saranno in ulteriore marcata diminuzione nei valori massimi.

Viste le previsioni meteo sono stati annullati i tradizionali spettacoli pirotecnici del 14 agosto a Civitanova e del 15 a Porto Recanati.