ECCO IL CALENDARIO degli appuntamenti organizzati da Comune e Proloco per agosto e settembre

Laboratori e proiezioni per i più piccoli, mostre, eventi sportivi, sagre e appuntamenti enogastronomici, incontri per le famiglie e incontri con l’autore, rappresentazioni teatrali, conferenze, letture, viaggi per immagini, cinema in piazza e tanto altro ancora.

Anche per i mesi di agosto, settembre e ottobre il Comune di San Severino, in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni settempedane, ha messo insieme un ricco calendario di eventi nell’ambito della rassegna “Summer Time”.

Si inizia stasera (2 agosto) con la proiezione gratuita, in piazza Del Popolo a partire dalle 21, dei cortometraggi e dei lavori del laboratorio di cinema destinato ai bambini del progetto “Passo Uno”. Venerdì 3 agosto i Teatri di Sanseverino presentano, alle 21,30 al Castello di Elcito, l’incontro con Maximiliano Cimatti autore del libro “L’uomo di Elcito”. Da sabato 4 agosto a giovedì 16 settembre, a palazzo Servanzi Confidati, il laboratorio di lingua e cultura italiana Edulingua presenta la mostra della pittrice Maria Micozzi “La forza di rigenerarsi”. Sabato 4 agosto in piazza Del Popolo, spettacolo unico alle ore 21,30 ad ingresso gratuito, la rassegna “Una Piazza da Cinema” propone il film “Ella & John”. Domenica 5 agosto nella frazione di Colleluce, con inizio dello spettacolo ad ingresso gratuito alle 16,30, “Dialetto a Colleluce”. Venerdì 10 agosto, nell’ambito della rassegna Arte in Blues del San Severino Blues Festival proiezione gratuita “The history of Robert Johnson & Delta Blues” e, a seguire, visita guidata alla pinacoteca civica. Sabato 11 agosto la rassegna di cinema in piazza presenta, ingresso gratuito alle 21,30, il film “Made in Italy” mentre giovedì 16 agosto il film “Il Premio”. Mercoledì 29 agosto gli Incontri con l’Autore dei Teatri di Sanseverino ospitano Lucia Tancredi al convento di Santa Chiara in “Lorenzo Lotto e la sacralità delle immagini”. Sempre gli Incontri con l’Autore presentano martedì 4 settembre, nella sede dell’associazione La Zattera, il libro di Alessandro Seri “Fil rouge. Le lettere segrete di Yvette Mirabeau”. Giovedì 6 settembre, invece, l’associazione Sognalibro presenta nel cortile della chiesa di San Lorenzo in Doliolo, alle 21,30 con ingresso gratuito, “Giù la piazza non c’è nessuno dammi la storia e arriva qualcuno”. Sabato 8 e domenica 9 settembre nuova edizione di Street Sport in piazza Del Popolo con dimostrazioni e competizioni dedicate a varie discipline sportive ma anche tantissimi eventi collaterali. Ancora in piazza Del Popolo, dal 14 al 16 settembre, Mostra mercato delle Attività Produttive. Domenica 16 settembre la rassegna Altre Culture presenta invece al teatro Italia “Damasco e la Siria, bellezza dimenticata” con le immagini di viaggio di Francesco Rapaccioni. Sabato 22 e domenica 23 settembre Sagra della Porchetta in piazza Del Popolo, domenica 30 settembre Festa dell’Acquaticcio nella frazione di Colleluce poi dal 5 al 7 ottobre Street Food a cura della Sunrise Management sempre in piazza Del Popolo e, infine, domenica 14 ottobre Festa della Famiglia a cura della Regione Marche al teatro Feronia e al chiostro di San Domenico.