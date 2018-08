TOLENTINO - I due consiglieri passeranno al gruppo misto

Passano al gruppo misto Carmelo Ceselli e Luca Scorcella. I due consiglieri tolentinati di Forza Italia lasciano il partito, non senza polemiche. «Gli avvenimenti che stanno caratterizzando questo periodo di consiliatura, nel quale abbiamo avuto l’onore, ma soprattutto l’onere, di rappresentare Forza Italia all’interno del Consiglio comunale – dicono i due consiglieri -, sono frutto di un periodo contraddistinto dall’assenza di proposte, dalla mancata condivisione di scelte importanti per la città, da inopportuni personalismi e dalla totale assenza di ruoli. Da mesi attendiamo dal partito più chiarezza sulla posizione da assumere per la tutela di Tolentino, per rispetto non solo degli elettori, ma della cittadinanza intera. Le scelte suicide fatte dal partito in concomitanza con le elezioni dello scorso marzo, hanno portato a una totale anarchia, senza più alcun ruolo e senza una guida regionale capace di coordinare in maniera univoca le scelte da portare avanti. Scelte ancora più importanti in un Comune come il nostro, martoriato dal terremoto. Non ci siamo più sentiti rappresentati da persone, sicuramente capaci e preparate ma lontane dalla realtà della nostra terra e calate nelle Marche senza una ragione apparente. Manca quel contatto quotidiano, quel rapportarsi con persone che vivono come noi la nostra terra della quale conoscono ogni più recondito segreto. Dopo la decisione incomprensibile di non ricandidare Remigio Ceroni, siamo stati abbandonati a noi stessi. Lo stesso dicasi per un coordinamento provinciale fantasma di cui non si hanno notizie e con il quale mai siamo riusciti a rapportarci».

Alla base della scelta anche ragioni di politica nazionale: «Quando siamo entrati in Forza Italia, ci siamo trovati in un partito diverso da quello di oggi. E’ diventato un posto litigioso, dove si tira a campare ammiccando a Renzi e cedendogli ad ogni occasione buona una storia lunga oltre venti anni e scritta da milioni di italiani. Pertanto, avendo già rassegnato le dimissioni da Forza Italia, annunciamo il nostro passaggio nel “Gruppo misto”. Continueremo convintamente a far parte della maggioranza che governa Tolentino, consapevoli che le scelte che prenderemo d’ora in poi saranno frutto di attente analisi e riflessioni con il primo cittadino e con la Giunta».