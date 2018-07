EVENTO - Dopo le tantissime ipotesi dei giorni scorsi, finalmente svelato l'artista a sorpresa che si è esibito a Casalicchio di Amandola. Tra il pubblico anche il governatore Ceriscioli

di Nunzia Eleuteri

C’era davvero una grande attesa per l’evento a sorpresa di Risorgi Marche previsto a Casalicchio di Amandola. Da giorni risuonava il nome di Sting ma l’organizzazione si era limitata a smentire parlando di un artista italiano. Si è così arrivati, a poche ore dall’evento, ad ipotizzare il nome di Jovanotti che aveva postato sul suo profilo Instagram una “storia” con delle coordinate per geolocalizzare il punto esatto della sua direzione che aveva fatto pensare ai Sibillini. E allora sono iniziate le corse dei fan per raggiungere Amandola nella speranza di vedere il mitico Lorenzo che nel frattempo aveva eliminato il post.

Insomma più che sorpresa, l’evento era ormai diventato un mistero. Chi è l’artista a Casalicchio? A dare inizio all’evento del 31 luglio è stato Cristicchi che aveva dovuto sospendere il suo concerto a causa pioggia (leggi articolo). E’ stato poi Neri Marcorè ad intrattenere il pubblico con il breve show musicale “Pasqua a Londra” e, finalmente, intorno alle 18, mistero svelato: Ermal Meta a Casalicchio di Amandola per Risorgi Marche 2018, cantautore albanese naturalizzato italiano vincitore del Festival di Sanremo 2018 (con Fabrizio Moro) con il brano “Non mi avete fatto niente”. Prossimo appuntamento domani, 1 agosto, nel maceratese con Toquinho a Pian della Cuna di Fematre (Visso-Pievetorina-Monte Cavallo). A Risorgimarche presente oggi anche il presidente Luca Ceriscioli. «Ho voluto essere presente anche quest’anno – spiega il presidente – per una rassegna che riempie i cuori dei tantissimi che partecipanti. Un successo che porta decine di migliaia di persone a riscoprire i luoghi più belli delle Marche. Una risposta importante che restituisce speranze anche in termini economici a questi territori colpiti dal sisma. Un ringraziamento a Neri, ai sindaci e agli amministratori e a tutte le forze dell’ordine e protezione civile che garantiscono la sicurezza degli e la buona riuscita degli eventi».