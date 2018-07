STAGIONE TEATRALE presentata con largo anticipo per approfittare del flusso di presenze e abbracciare un bacino il più largo possibile di spettatori. Appuntamenti da non perdere con il musical We will rock you, Lillo e Greg, Vinicio Marchioni e Francesco Montanari

Il duo Lopez-Solenghi, Lillo e Greg e anche Maria Grazia Cucinotta. E’ la calda stagione invernale dei teatri presentata con largo anticipo dall’Azienda Teatri di Civitanova e dal Comune, in collaborazione con Amat. Una scelta quella di rendere pubblico il cartellone ben 2 mesi prima del primo spettacolo per approfittare del flusso di presenze e abbracciare un bacino il più largo possibile di spettatori. Si continua con la scelta stilistica di prediligere la commedia, ma non mancano anche due grandi classici reinterpretati, un progetto in collaborazione con gli istituti scolastici e un’anteprima assoluta in residenza al Rossini, il musical We will rock you. Sette spettacoli da ottobre ad aprile sia al Rossini che al Cecchetti per interpreti di grande spessore. Si comincia martedì 9 ottobre al Teatro Rossini con la reunion di due amatissimi mattatori, Massimo Lopez e Tullio Solenghi che tornano insieme sul palco dopo 15 anni con Lopez e Solenghi Show. Un ritorno sul palco dopo la morte di Anna Marchesini che solo nel 2014 calcò l’Annibal Caro a Civitanova, provata per la malattia che però non ne aveva scalfito la verve comica e la straordinaria capacità di interpretare. Il 20 e il 21 ottobre sono le note dei Queen a scuotere le mura del Teatro Rossini con il musical We Will Rock You. Lo spettacolo con i più grandi successi dello storico gruppo inglese è tra quelli più rappresentati al mondo. Un nuovo allestimento – che debutta a Civitanova Marche in anteprima nazionale al termine di una residenza di allestimento – prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts, rinnovato sotto ogni aspetto, che mantiene tutta la carica rock apprezzata da oltre 8 milioni di spettatori in 12 anni consecutivi di rappresentazioni. Venerdì 16 novembre al Teatro Rossini si torna a sorridere con Gagmen dell’irresistibile duo comico Lillo e Greg. Il 10 gennaio il sipario del Teatro Rossini si apre su Quartet, commedia ambientata in Italia, con Giovanna Ralli, Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini e Cochi Ponzoni dell’amato duo Cochi e Renato che rivestono il ruolo di cantanti lirici in un ospizio per artisti. Tra rivelazioni, confessioni, invenzioni e il classico coup de théâtre, i quattro troveranno il modo non solo di tornare alle scene, ma di far ascoltare le loro voci.

Spazio per un classico riadattato da due interpreti del nuovo cinema italiano al Teatro Annibal Caro che ospita domenica 27 gennaio, Uno zio Vanja, adattamento di Letizia Russo, del classico di Anton Čechov con Vinicio Marchioni, accompagnato sul palco da Francesco Montanari, di nuovo insieme dopo l’esperienza di Romanzo Criminale. Domenica 10 febbraio il Teatro Annibal Caro ospita la commedia La scuola delle mogli, per la regia e interpretazione, tra gli altri, di Arturo Cirillo. Una commedia di Molière alla Plauto che nasconde uno dei testi più moderni, contraddittori e inquieti sul desiderio e sull’amore. Chiude la stagione di prosa venerdì 5 aprile al Teatro Rossini una commedia tutta al femminile, Figlie di Eva con Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere per la regia di Massimiliano Vado. Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni.