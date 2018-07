MACERATA - Venerdì alle 21,30 nel cortile di palazzo Conventati il film documentario di Jacopo Quadri: la storia dei gemelli Biondi che vivono in Maremma nel podere dove sono nati

Venerdì la rassegna di cinema all’aperto Conventati, inserita nel calendario della maestazione “Macerata d’Estete 2018. Un mondo da esplorare” presenta in anteprima regionale “Lorello e Brunello” il film documentario di Jacopo Quadri prodotto da Vivo Film, Ubulibri con Rai Cinema, che racconta la storia dei gemelli Biondi che vivono in Maremma nel podere dove sono nati.

Il film, che ha ricevuto molti riconoscimenti al 35° Torino Film Festival, dove ha conquistato la menzione speciale della giuria Torino 35 e il Premio Cipputi 2017 per il miglior film sul mondo del lavoro, e i successi internazionali ai Festival di Rotterdam, Berlino e Nyon, racconta un anno intero della la vita di Lorello e Brunello Biondi, gemelli, che vivono da soli nel podere dove sono nati ai Pianetti di Sovana, in Maremma, una campagna dura e ventosa. Alla serata, che si svolge in collaborazione con Slow Food Marche e #verdesperanza, saranno presenti l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde e il regista Jacopo Quadri che saluteranno il pubblico prima della proiezione. In sala anche la famiglia Angelici composta da papà Raffaele e i figli Terzo e Angelo, che vive e gestisce un’azienda agricola a Valfornace in una zona terremotata. La loro vita è simile a quella dei protagonisti del film. Durante la serata grazie anche alla presenza di Paola Gerini, insegnante di scuola elementare di quella comunità e di Fabio Verducci, fotografo che ha esposto una loro foto ad una mostra internazionale sul tema della famiglia, racconteranno la loro esperienza di allevatori e agricoltori nelle terre terremotate.

Saranno presenti anche il presidente di Slow Food Marche Ugo Pazzi e un rappresentante di Slow Food Corridonia.

La proiezione è prevista nel cortile del Palazzo Conventati in piaggia della Torre, 8 con inizio alle 21,30 (biglietteria aperta un quarto d’ora prima). Ingresso 6 euro (ridotto 5 euro). Info www.cineconventati.it – cell. 348 1125365.