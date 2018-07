IN OCCASIONE dei festeggiamenti per il quarto di secolo della nascita dell'ente, domani (29 luglio) a Montemonaco si svolgerà una giornata tra buona tavola, fotografia, astronomia

Buon compleanno al Parco dei Monti Sibillini. Il 6 agosto ricorre il 25esimo anniversario dell’istituzione dell’ente Parco dei Monti Sibillini e, per l’occasione, l’ente organizza una serie di appuntamenti sul territorio. Il 6 agosto 1993, con decreto del presidente della Repubblica, fu istituito il Parco nazionale dei Monti Sibillini. Da oggi, per celebrare il quarto di secolo l’ente dà il via ad una serie di appuntamenti (“Il Parco ed i suoi primi 25 anni”), con programmi dedicati interamente alla celebrazione della nascita di un ente fondamentale per tutto il territorio in cui è collocato. Musica, fotogragie, eccellenze enogastronomicje e astronomia nel primo appuntamenot, domani (29 lulglio), a Montemonaco. Rientra nell’ambito del programma di Good Morning Sibillini. Evento in collaborazione con il comune di Montemonaco, la Pro loco di Montemonaco, l’associazione Nane Brune e l’Afni. Il programma: dalle 11 in centro storico, l’inaugurazione della mostra fotografica a cura dell’Afni Marche (Associazione fotografi naturalisti italiani) e l’apertura del mercatino con prodotti tipici e stand gastronomici. Alle 18, nella chiesa di San Michele, verrà poi presentato il calendario 2019 del Parco. Alle 21, all’interno del Parco “Monti Guarnieri”, una serata-spettacolo tra musica, fotografia e astronomia: Cristian Fattinnanzi con il suo “Telescopio live, “Omaggio ai Sibillini” con Carlo Brunelli – “Dal Cuore delle Marche”, videoproiezione con musiche dal vivo a cura di Paolo Bolognini, Marco Santini e Paolo Principi. Inoltre durante tutta la giornata sarà presente uno stand dove appassionati e curiosi potranno conoscere e testare personalmente attrezzature fotografiche e video.