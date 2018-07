EVENTO - Cinque concerti dal primo agosto a Cessapalombo, Belforte, Serrapetrona, Caldarola e Camporotondo in collaborazione con Fondazione Orchestra Regionale delle Marche

Si chiama Musica Intorno, suoni e luoghi delle comunità la rassegna musicale composta da 5 appuntamenti nel maceratese che vede protagonisti gruppi da camera della Form e compagini ospiti. Si terrà dal primo al nove agosto nei Comuni di Cessapalombo, Belforte, Serrapetrona, Caldarola e Camporotondo e rappresenta la conclusione del progetto C-Vivo, finanziato attraverso il bando regionale riservato ai Comuni delle zone colpite dal terremoto del 2016; un progetto di cui la Form è soggetto promotore e attuatore. «Siamo partiti nel novembre 2017 con una residenza dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana all’Istituto Comprensivo Simone De Magistris – dichiara il direttore artistico della Form, Fabio Tiberi -, scuola che raccoglie studenti e studentesse dei 5 borghi e dove abbiamo potuto far suonare gli strumenti a tutti loro. Quindi è proseguito con laboratori di drammaturgia e sul rapporto suono/parola curati dalla Compagnia Teatrale Fabiano Valenti di Treia per arrivare ai cinque concerti». Aggiunge il sindaco di Serrapetrona, Silvia Pinzi: «Il progetto ci ha permesso di cogliere al volo l’opportunità di riallacciare i rapporti della nostra comunità; un piccolo passo anche verso la riapertura di luoghi dell’entroterra messi in sicurezza e che non vogliamo abbandonare».

La rassegna musicale offre la possibilità alla popolazione locale e a un più ampio pubblico, compresi visitatori e turisti, di ascoltare musica in posti particolari e dal valore simbolico. «Riconnettere con la musica – afferma Stefania Monteverde, consigliere della Form – questo è il concetto che unisce l’impresa culturale con i territori colpiti dal sisma». Si partirà il primo agosto dal Castello di Montalto di Cessapalombo, luogo duramente colpito dal sisma e completamente messo in sicurezza ma dove, purtroppo, nessuno può più viverci. Si esibirà Form String Quartet con Mozart e oltre, un programma che propone brani classici, trascrizioni del periodo barocco e musiche da film. Lunedì 6 agosto, al giardino ex Chiesa di San Sebastiano di Belforte spazio al tango con Giacomo Medici Tango Ensemble. Oltre ai grandi protagonisti – Piazzolla e Gardel – ci saranno rivisitazioni in salsa tango di brani popolari, da Dalla a Modugno. Martedì 7 agosto, in piazza Santa Maria a Serrapetrona, il gruppo vocale Glissando proporrà Voci in libertà, con un repertorio pop italiano e internazionale. Mercoledì 8 agosto, nella piazzetta Sae di Caldarola, nuovo luogo di aggregazione post sisma, la Salvadei Brass Ensemble suonerà Opera & Song, un concerto composto in due parti: la prima dedicata all’opera con le trascrizioni delle opere di Verdi, Mascagni, Puccini e Donizetti; la seconda con musiche popolari italiane da Morricone a Modugno. Il progetto, sostenuto dall’intesa Mibact e Regione Marche e riservato ai Comuni che si trovano nella zona del cratere, si concluderà giovedì 9 agosto, nel giardino della parrocchia di San Marco di Camporotondo. La FormWind Quintet porterà gli spettatori in un Viaggio intorno al mondo, il cui filo conduttore sono le danze e i luoghi. L’inizio dei concerti è alle 21.15, l’ingresso è libero.