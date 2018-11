TURISMO - Il progetto prevede azioni di valorizzazione affidate al Comune di Loreto, e di messa in sicurezza del tracciato affidate al comune di Tolentino

Accordo tra 23 comuni per i lavori di recupero della Via Lauretana, la stipula dell’associazione temporanea di scopo la scorsa settimana a Loreto, il presidente dell’Associazione Via Lauretana e sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, ha comunicato il via al progetto per la “Messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione della cinquecentesca Via Lauretana”, per il quale Regione Marche ha complessivamente stanziato 3,6 milioni di euro. I comuni sono Loreto (ente capofila), Serravalle del Chienti, Visso, Muccia, Camerino, Valfornace, Pievetorina, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona, Belforte del Chienti, San Severino, Tolentino, Pollenza, Cessapalombo, San Ginesio, Treia, Appignano, Macerata, Recanati, Montecassiano, Montelupone e Sefro.

L’incontro, presieduto dal sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo ed alla Cultura, Moreno Pieroni, di Giuseppe Pezzanesi, del direttore del Distretto Culturale Evoluto “Cammini Lauretani” e delegato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana, Simone Longhi, del presidente del tavolo di concertazione per “Il recupero e la valorizzazione dell’Antica Via Lauretana”, Renato Poletti e, per lo staff tecnico, di Giuseppe Ucciero.

Gli intervenuti hanno espresso unanime soddisfazione, condividendo il senso di rilevanza storica dell’evento tanto atteso, in virtù del quale finalmente, grazie alle risorse rese disponibili da Regione Marche, si potrà procedere concretamente ai lavori di messa in sicurezza ed alla valorizzazione del tracciato della Via Lauretana da Colfiorito a Loreto. Si conclude così, con un grande risultato del territorio, la lunga ed impegnativa fase preparatoria su cui l’Associazione “Via Lauretana” ha profuso tanti sforzi negli anni, e che restituisce alla Via Lauretana la funzione di antica Via di Fede tra le principali in Europa, un risultato prezioso colto grazie all’adesione unitaria del mondo religioso e civile (dalla costituzione del Tavolo di Concertazione nel 2010 ed ancor prima), ed all’impegno del progetto Distretto Culturale Evoluto “Cammini Lauretani”.

Con la stipula dell’associazione temporanea di scopo, i 23 sindaci, tutti aderenti all’associazione presieduta dal presidente Pezzanesi, hanno dato vita ad un nuovo inizio, una fase nuova e di grande impegno per recuperare e valorizzare la Via Lauretana, nel più ampio contesto dei Cammini Lauretani. Una fase dalla quale il territorio, le imprese, i giovani, le comunità civili e religiose, il mondo della cultura, si attendono molto sia come occasione di rinnovata spiritualità lauretana, sia come opportunità per imprimere ai territori interessati una rilevante spinta verso uno sviluppo sostenibile e condiviso ai diversi settori dell’economia locale, specie nelle aree del cratere. Il progetto per parte è focalizzato sul territorio posto fuori dal cratere sismico (1,1 milioni di euro), e per parte interverrà sulle aree sismiche (2,5 milioni di euro), e prevede sia azioni di valorizzazione (azione 2) affidate al Comune di Loreto, che di messa in sicurezza e recupero del tracciato (azione 1), affidate al Comune di Tolentino, in veste di rappresentante dell’Associazione “Via Lauretana”. Con questo Accordo e grazie allo sviluppo che ne verrà, la Via Lauretana trova un’ulteriore ed importante occasione di proiezione nazionale dove già è riconosciuta dall’Atlante dei Cammini del Mibact, ed internazionale dove presto troverà l’atteso riconoscimento di Itinerario Culturale Europeo.