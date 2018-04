VIDEO - Prevenzione, messa in sicurezza e rinascita: questi i temi affrontati nel convegno che si è concluso questa mattina all'Università di Camerino. Il pro rettore Vicario Leoni: «Purtroppo siamo solo agli inizi»

(foto e video di Andrea Petinari)

«Siamo ancora agli inizi purtroppo»: questa la considerazione di Graziano Leoni, pro rettore vicario di Unicam. Beni culturali e artistici fragili e in pericolo convivono con un sisma ancora in corso. E’ necessario quindi prevenire e mettere in sicurezza. Sulle modalità si sono interrogati questa mattina i partecipanti alla seconda giornata del convegno “Patrimonio in pericolo: sicurezza, prevenzione e rinascita che si è svolta all’Università di Camerino. Riflessioni ed esperienze territoriali”. L’iniziativa arriva nell’ anno Europeo del patrimonio Culturale ed è stata promossa la Regione Marche, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo, il Consiglio nazionale delle Ricerche e, tra gli altri, l’Università di Camerino.

«La sfida va affrontata con un approccio multidisciplinare, è un connubio tra arte e scienza e Unicam ha tutte le competenze per intervenire»: così ha concluso Marco Materazzi della Scuola di Scienze e Tecnologiadell’ateneo.