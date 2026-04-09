Sabato alle 21,15 appuntamento nella sala B del Lanciano Forum, Andrea Giorgetti, da anni malato di sclerosi multipla secondaria progressiva, presenterà “Il faro”, il suo libro edito da Poderosa Edizioni.

Una autobiografia uscita lo scorso marzo che concretizza un sogno di scrittura con cui l’autore vuole rendere partecipi gli altri della sua vita con la malattia. Il libro di Giorgetti si apre con gli esordi di quella condizione che gli ha cambiato la vita, ma non si limita a questo perché «scrivere della malattia sarebbe monotono e angosciante».

Alla presentazione interverrà anche il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli. Ingresso libero