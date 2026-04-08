Chiude per un giorno la Galleria delle Fonti. La Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in vista dei lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno il tratto della sede stradale interessato dalla realizzazione del nuovo sottopasso pedonale. Ma nell’occasione si provvederà anche alla manutenzione dell’impianto di illuminazione e a una pulizia straordinaria della galleria.

L’ordinanza, in vigore sabato dalle 7 alle 19 e comunque fino al termine dei lavori, prevede il divieto di transito veicolare e pedonale con sbarramento fisico per tutte le categorie dei veicoli tra la rotonda che interseca via Tucci e la rotonda che interseca via Vittime delle Foibe, con traffico deviato da via Mattei verso via Roma per chi si deve dirigere verso Villa Potenza e invece sul lato opposto. In via dei Velini, all’intersezione con la bretella di via Vittime delle Foibe, sarà invece sospeso temporaneamente l’obbligo di direzione a sinistra per autocarri ed autoarticolati e istituito temporaneamente l’obbligo di proseguire diritto per tutti gli autocarri con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.