Schianto lungo via dei Velini,
chiusa la strada

MACERATA - L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30. Tre i mezzi coinvolti. Non ci sono feriti gravi

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L’incidente in via Dei Velini

Schianto lungo via dei Velini, a Macerata: coinvolte tre auto, strada chiusa per consentire i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13,30 di questa mattina.

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Coinvolte nell’incidente tre auto, due di queste si sono scontrate semi-frontalmente. Immediati i soccorsi sul posto con vigili del fuoco e 118. Alla fine nulla di grave per le persone a bordo delle auto

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, lunghe code si sono formate anche perché l’incidente è avvenuto in un momento di intenso traffico con le uscite da scuola e dal lavoro. 

(Ultimo aggiornamento alle 15,20)


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