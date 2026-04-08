Schianto lungo via dei Velini, a Macerata: coinvolte tre auto, strada chiusa per consentire i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13,30 di questa mattina.

Coinvolte nell’incidente tre auto, due di queste si sono scontrate semi-frontalmente. Immediati i soccorsi sul posto con vigili del fuoco e 118. Alla fine nulla di grave per le persone a bordo delle auto

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, lunghe code si sono formate anche perché l’incidente è avvenuto in un momento di intenso traffico con le uscite da scuola e dal lavoro.

(Ultimo aggiornamento alle 15,20)