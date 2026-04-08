Collane strappate dal collo dei clienti in pista: scoperto e fermato un 28enne con precedenti, i complici riescono a dileguarsi con la refurtiva.

Intervento dei carabinieri nella sera tra Pasquetta e martedì all’interno dell’I Am Beyond Club (ex Mia), a Porto Recanati, dove alcuni clienti hanno lanciato l’allarme per la presenza di più persone che stavano strappando collane d’oro dal collo dei presenti. I buttafuori del locale sono intervenuti riuscendo a individuare e fermare un giovane ritenuto responsabile del furto di due collane. Si tratta di un 24enne italiano, originario di Bergamo e di origini magrebine, con precedenti specifici in diverse zone d’Italia: è stato denunciato per furto con strappo ai danni di un giovane. La collanina che gli ha portato via dal collo aveva un valore di diverse centinaia di euro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Montecosaro che hanno identificato il giovane e lo hanno denunciato per furto con strappo. Restano però in corso le ricerche dei complici, almeno due o tre persone secondo le prime segnalazioni, che sarebbero riuscite a fuggire. La refurtiva non è stata recuperata: il 24enne, infatti, sarebbe riuscito a disfarsene poco prima di essere fermato, probabilmente consegnandola agli altri membri del gruppo. I militari sono ora al lavoro per risalire ai complici.