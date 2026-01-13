Firmato questa mattina in municipio il protocollo d’intesa per lo sviluppo del city branding della città di Macerata. Alla sottoscrizione erano presenti il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore al turismo Riccardo Sacchi, il rettore dell’Università di Macerata John McCourt e il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Macerata Piergiorgio Capparucci. Il nuovo, discusso, sistema di identità visiva, come noto, è stato ideato dallo studio del graphic designer Leonardo Sonnoli, realizzato grazie ai fondi europei del programma Iti.

«La firma rappresenta l’ultimo step di un cammino avviato da tempo e costruito sin dall’inizio attraverso una collaborazione stretta e continuativa tra il Comune, l’Università e l’Accademia, affiancati dai principali stakeholder culturali e sociali del territorio – fa sapere l’amministrazione comunale – un lavoro comune che ha permesso di coordinare azioni, mettere a sistema progettualità e condividere una visione strategica capace di porre al centro Macerata, la sua identità e la sua capacità di raccontarsi in modo autentico e riconoscibile. Questo percorso condiviso nasce dalla consapevolezza che la promozione della città non può essere affidata a interventi isolati, ma richiede il contributo costante e responsabile di chi, ogni giorno, ne anima la vita culturale, accademica ed economica. Il protocollo rafforza quindi una rete già attiva, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, mondo della formazione, associazioni, imprese e realtà culturali, che continuano a lavorare insieme per dare forza al city branding di Macerata, valorizzandone il patrimonio culturale, storico, artistico e produttivo».

Attraverso strategie di comunicazione integrate, progetti comuni, eventi e iniziative culturali, l’alleanza tra Comune, Università, Accademia e stakeholder del territorio mira a rafforzare l’immagine di Macerata a livello nazionale e internazionale. «Vogliamo costruire un racconto condiviso e coerente – continua l’amministrazione comunale – un racconto che nasce dal dialogo tra studenti, cittadini, associazioni e imprese locali e che guarda al futuro, sostenendo processi di innovazione sociale, culturale ed economica. Il Comune accompagna e sostiene questo percorso innovativo favorendo il coinvolgimento del territorio e garantendo supporto istituzionale e organizzativo, mentre l’Università e l’Accademia contribuiscono con competenze, creatività, spazi e la partecipazione attiva di docenti e studenti».

Le attività sono coordinate da un Tavolo di coordinamento dedicato al city brand, concepito come luogo permanente di confronto, progettazione e monitoraggio delle azioni, aperto al contributo dei soggetti ritenuti strategici per la crescita della città. La collaborazione, della durata di tre anni, non comporta oneri economici automatici «e si fonda su principi di condivisione, trasparenza e rispetto delle normative vigenti, con l’obiettivo comune di rendere Macerata una città sempre più attrattiva, dinamica e riconoscibile, grazie a un impegno corale che coinvolge fin dall’origine le sue realtà più rappresentative».