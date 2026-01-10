Quasi un segnale divino. O magari un invito a fare in fretta, dopo l’annuncio da parte del Comune di voler acquistare due ascensori nuovi. Stamattina, intorno alle 8, è successo di nuovo: una donna è rimasta bloccata all’interno di uno degli impianti di risalita che collegano i giardini Diaz con il centro storico.

Niente di grave per fortuna, sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata sbloccando l’impianto e liberando la donna, che si è presa soltanto un grande spavento. Ma è l’ennesimo caso di quella che purtroppo sta diventando una brutta e pericolosa consuetudine, visto che siamo almeno al terzo caso documentato negli ultimi sei mesi.

Sulla vicenda, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione circa la volontà di intervenire in maniera risolutiva (ma giocoforza ci vorrà del tempo per acquistare e poi installare due ascensori), tornano a puntare il dito le opposizioni. «Ormai risalire dal parcheggio centro storico è una roulette russa, una brutta esperienza sicuramente – sottolinea Alberto Cicarè, consigliere comunale di Strada Comune – insieme ai consiglieri del Movimento 5 stelle abbiamo presentato tempo fa una interrogazione per chiedere conto della manutenzione di questi ascensori, perché si tratta di impianti vecchi, ma sicuramente mal tenuti. Dopo la presentazione della nostra interrogazione è apparsa la notizia che verrà acquistato un nuovo impianto. Ma se ne accorgono adesso? Dopo cinque anni al governo? Dopo che hanno raddoppiato il prezzo del biglietto? È poi, chi pagherà l’acquisto? Apm che gestisce e incassa oppure il Comune? Nel frattempo, ieri non funzionava neanche uno degli ascensori del parcheggio Garibaldi. Questi sono quelli che amano così tanto gli ascensori che li metteranno per attraversare piazza Garibaldi. Ma in quel caso non ci saranno problemi: non li userà mai nessuno».

Pure Giordano Ripa, candidato sindaco di Futuro per Macerata, è tornato alla carica: «Se bisogna acquistare nuovi ascensori perché quelli in uso sono troppo vecchi e non si riparano più, come mai se ne sono accorti solo ora? – si chiede Ripa – Perché li hanno lasciati fermi per mesi tirando fuori dal cilindro solo allo scadere della consiliatura l’acquisto di ascensori nuovi? Quali sono tempi e modi della sostituzione degli ascensori visto che non hanno detto con che soldi e in che tempi sarà fatta? Il dubbio che sia una manovra ad effetto in vista delle elezioni comunali è più che concreto visto che per ora abbiamo solo un annuncio dopo una seduta di giunta plenaria con i vertici dell’Apm fatta a favore di riflettori mediatici. Insomma, la solita passerella a cui il sindaco Parcaroli e gli assessori espressione dei partiti cittadini hanno abituato, vedi il nuovo ospedale molto lontano da venire e per il quale aspettiamo ancora di vedere il sindaco mantenere la promessa di incatenarsi fatta all’inizio della consiliatura e più volte reiterata».