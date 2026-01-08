Ascensori centro storico, la svolta:
«Ne compriamo due nuovi»

MACERATA - Il summit di stamattina della giunta con l'Apm ha partorito la soluzione definitiva agli ormai continui guasti dell'impianto di risalita che collega Giardini Diaz e via Crescimbeni. «Impianti ormai obsoleti, era necessario imprimere una svolta netta»

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Incontro-Comune-APM

L’incontro tra l’amministrazione comunale e l’Apm

I due ascensori che collegano i giardini Diaz con il centro storico saranno sostituiti. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che ha finalmente preso di petto la situazione degli impianti di risalita che collegano via Crescimbeni con il parcheggio centro storico, ormai da troppo tempo tormentati da continui guasti.

Stamattina la giunta comunale pressoché al completo, con in testa il sindaco Sandro Parcaroli, ha incontrato i vertici dell’Apm, gestore dell’impianto, per trovare una soluzione definitiva alle criticità legate al funzionamento di quella che è un’infrastruttura strategica per l’accessibilità e per la piena fruizione dei servizi da parte dei cittadini nel cuore della città. E la soluzione partorita è quella più drastica, ma probabilmente anche l’unica ormai percorribile per risolvere in maniera definitiva la problematica. «È stato fatto il punto sullo stato degli impianti e sugli interventi già avviati, al fine di prevenire e ridurre ulteriormente i disagi per l’utenza, che restano costantemente monitorati – fa sapere l’amministrazione comunale in una nota – le difficoltà attuali sono dovute ad impianti ormai obsoleti, divenuti così sempre più soggetti a guasti e a continui interventi tampone, con inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio. Proprio alla luce di questa situazione, l’amministrazione comunale e Apm hanno ritenuto necessario imprimere una svolta netta assumendosi la responsabilità di una scelta strutturale e definitiva: l’acquisto di due nuovi ascensori. Un intervento che punta a garantire standard più elevati di sicurezza, affidabilità ed efficienza nel lungo periodo, superando la logica delle soluzioni temporanee che ha caratterizzato il passato».

Una decisione conclude la giunta, che «si inserisce in un percorso più ampio di programmazione seria e responsabile, volto a rimettere al centro la corretta gestione delle risorse pubbliche e la tutela dei servizi essenziali per la comunità. L’obiettivo dell’amministrazione è affrontare le criticità ereditate, correggere gli errori del passato e restituire ai cittadini infrastrutture efficienti e affidabili, all’altezza delle esigenze del Ccntro storico e di chi lo vive quotidianamente».

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