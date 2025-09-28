Allarme nella notte per tre persone che sono rimaste bloccate nell’ascensore che dal parcheggio Garibaldi porta in via Crescimbeni, nel centro di Macerata. Intorno alle 2,25 l’elevatore si è bloccato e per aiutare le tre persone che stavano all’interno sono intervenuti i vigili del fuoco.

Si tratta dell’ennesimo episodio con l’ascensore che negli ultimi tempi si blocca spesso, accade anche ogni tre giorni. Con il fatto che conduce dal parcheggio sottotterraneo ai Giardini Diaz in centro è molto utilizzato e i vigili del fuoco sono stati chiamati a diversi interventi per sbloccare l’elevatore e liberare chi era all’interno.