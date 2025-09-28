Ascensore dai Giardini Diaz ko,
tre persone bloccate all’interno

MACERATA - Sono state soccorse questa notte intorno alle 2,25 dai vigili del fuoco. L'elevatore negli ultimi tempi si è bloccato diverse volte

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(Foto d’archivio)

Allarme nella notte per tre persone che sono rimaste bloccate nell’ascensore che dal parcheggio Garibaldi porta in via Crescimbeni, nel centro di Macerata. Intorno alle 2,25 l’elevatore si è bloccato e per aiutare le tre persone che stavano all’interno sono intervenuti i vigili del fuoco.

Si tratta dell’ennesimo episodio con l’ascensore che negli ultimi tempi si blocca spesso, accade anche ogni tre giorni. Con il fatto che conduce dal parcheggio sottotterraneo ai Giardini Diaz in centro è molto utilizzato e i vigili del fuoco sono stati chiamati a diversi interventi per sbloccare l’elevatore e liberare chi era all’interno.


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