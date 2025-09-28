Ascensore dai Giardini Diaz ko,
tre persone bloccate all’interno
MACERATA - Sono state soccorse questa notte intorno alle 2,25 dai vigili del fuoco. L'elevatore negli ultimi tempi si è bloccato diverse volte
Allarme nella notte per tre persone che sono rimaste bloccate nell’ascensore che dal parcheggio Garibaldi porta in via Crescimbeni, nel centro di Macerata. Intorno alle 2,25 l’elevatore si è bloccato e per aiutare le tre persone che stavano all’interno sono intervenuti i vigili del fuoco.
Si tratta dell’ennesimo episodio con l’ascensore che negli ultimi tempi si blocca spesso, accade anche ogni tre giorni. Con il fatto che conduce dal parcheggio sottotterraneo ai Giardini Diaz in centro è molto utilizzato e i vigili del fuoco sono stati chiamati a diversi interventi per sbloccare l’elevatore e liberare chi era all’interno.
già ripetuto pure con una mia pec al questore, piccoli vandali a turno più di dieci dentro…all’uscita di scuola ci saltano dentro
stirando le corde d’acciaio e procurando danni enormi se ciascun ascensore costa alla sostituzione dei tiranti decine di migliaia di euro..l’ho detto anche al comandante Doria, certo appostamenti non si possono fare, ma almeno farsi vedere i VV.UU. una volta eh la sett. , o no?
Alle 2,25…. Tutto normale…io li lasciavo dentro l’ascensore sino alla mattina dopo….
Ascensori costruiti fine annib80.
Progettati per un parcheggio privato sono diventati l’accesso al Centro Storico.
Invece di buttare qualche milione di euro per un marciapiede (10 pedoni/settimana) non si potevano investire per un potenziamento della struttura che, oltre a “seguitare” a far acqua da tutte le parti, vede un transito quotidiano di qualche .migliaia di persone?
O, anche qua, è colpa di quelli di prima?
Si è vero! Gli ascensori non sono a prova di vandali.
Se fossero usati in maniera corretta probabilmente ci sarebbero meno inconvenienti.
Se ne vedono di tutti i colori:
All’uscita di scuola salgono assiepati numerosissimi ragazzi,
Ragazzi in bicicletta salgono dai giardini al centro per poi tornare a ruota libera ai giardini e risalire ancora, fanno a gara per chi riesce con urti e pedate a mettere fuori uso l’ascensore.
Egregio Sig. Cambi non metta di mezzo per forza un assessore non competente e magari ponga più attenzione a non parcheggiare l’automobile bloccando il traffico in largo autista.
Una mia curiosità..Ma quelle che vedo dentro gli ascensori e lungo il corridoio che porta ad essi..sono telecamere vere o farlocche.. ????