Scontro a Trodica di Morrovalle, due donne ferite lievi in ospedale a Civitanova. Incidente nella tarda mattinata di oggi attorno alle 12 lungo via Carducci, all’altezza dell’incrocio con via XXV aprile.

Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Golf e una Opel Agila si sono scontrate in maniera piuttosto violenta. A causa dell’impatto la Opel si è rigirata rispetto al senso di marcia e sono esplosi gli airbag di salvataggio.

Sul posto è arrivato il 118 con la Croce verde di Morrovalle-Montecosaro che ha soccorso e condotto in ospedale una ragazza e una donna anziana che hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova.

(foto Alessandro Panichelli)