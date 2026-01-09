Scontro all’incrocio,
due donne al pronto soccorso

MORROVALLE - L'incidente attorno alle 12 fra una Golf e una Agila in via Carducci

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Scontro a Trodica di Morrovalle, due donne ferite lievi in ospedale a Civitanova. Incidente nella tarda mattinata di oggi attorno alle 12 lungo via Carducci, all’altezza dell’incrocio con via XXV aprile.

incidente-trodica-morrovalle-2-650x488Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Golf e una Opel Agila si sono scontrate in maniera piuttosto violenta. A causa dell’impatto la Opel si è rigirata rispetto al senso di marcia e sono esplosi gli airbag di salvataggio.

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Sul posto è arrivato il 118 con la Croce verde di Morrovalle-Montecosaro che ha soccorso e condotto in ospedale una ragazza e una donna anziana che  hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova.

(foto Alessandro Panichelli)

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