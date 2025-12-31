di Pierpaolo Pierleoni (contributi foto e video da Leonardo Nevischi e Alessandro Panichelli)

Le fiamme, il boato, la paura. Attimi di panico nel primo pomeriggio di oggi a Porto Sant’Elpidio. Erano circa le 14 quando da via Mazzini, tratto sud della Statale Adriatica a Porto Sant’Elpidio, è partita una richiesta di soccorso al 115 per un incendio divampato in una veranda di un’abitazione proprio a ridosso della statale Adriatica.

Sul posto si sono così precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e i colleghi del comando di Macerata.

I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per domare le fiamme che in pochi minuti hanno divorato la veranda. Alcuni testimoni parlano anche di una o più esplosioni udite nitidamente. Fortunatamente non si registrano feriti o ustionati. Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. E così la preoccupazione si è diffusa in tutta la città.

Sul posto, in via Mazzini, insieme ai vigili del fuoco, anche polizia, carabinieri, polizia locale di Porto Sant’Elpidio e, precauzionalmente, anche il 118. Le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso la statale Adriatica per agevolare le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco confermano che l’incendio si è sviluppato all’esterno di un’abitazione, al piano terra, sotto un gazebo in legno. Sul posto sono intervenute le squadre di Fermo e Macerata con due autobotti e l’ausilio dell’autoscala, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio.

Presente anche il funzionario di servizio dei Vigili del fuoco. Durante le operazioni è stato recuperato un gattino all’interno dell’abitazione. La strada è stata chiusa per tutta la durata dell’intervento. Sul posto le forze dell’ordine. Non si registrano persone ferite» concludono dal comando del 115.