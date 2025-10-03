Sciopero, Macerata in piazza per Gaza:
«La paura può fermare un governo
ma non un’idea giusta» (Foto/Video)
PRO-PAL - Oltre mille persone hanno sfilato in piazza della Libertà con bandiere e striscioni per la pace. Daniele Principi, segretario Cgil: «Chi oggi mortifica o ridicolizza quei lavoratori che perdono una giornata di paga per far sentire la loro voce contro la violazione dei principali diritti umani, si deve vergognare»
di Alessandra Pierini (foto di Fabio Falcioni)
«Dobbiamo avere il coraggio di tenere alta la nostra voce perché il mare può fermare una barca ma non può fermare un popolo. La paura può fermare un governo ma non può fermare un’idea giusta».
Le parole durante un intervento in piazza della Libertà a Macerata nel corso della manifestazione promossa da Cgil e Usb per Gaza e la Palestina nell’ambito dello sciopero generale. C’erano studenti, docenti, dipendenti pubblici e privati, personale sanitario e pensionati per far sentire la loro vicinanza al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla. Una voce che va anche verso l’opposizione e i governi occidentali (incluso quello italiano) ritenuti silenti e non incisivi sulla questione del genocidio operato da Israele.
Tra i manifestanti sventolano bandiere della Palestina, vessilli della pace, di Cgil e delle varie sigle, uno striscione della Federazione giovanile comunista indirizzato al governo: «Contro il genocidio» e «fuori l’Italia dalla guerra». Sono più di mille, duemila dicono gli organizzatori. Presenti anche Anpi, Libera, Rete degli Studenti Medi, alcuni esponenti politici di centrosinistra: la parlamentare dem Irene Manzi, il neo consigliere regionale del Pd Leonardo Catena, Sandro Bisonni (Avs) e Romano Carancini (Pd). Presente anche Roberto Cherubini, consigliere comunale del Movimento 5 stelle, oltre a tanti cittadini e cittadine che hanno voluto esserci.
«Abbiamo visto una partecipazione importantissima- commenta Daniele Principi, segretario Cgil Macerata – sia alla manifestazione che allo sciopero. Gran parte del popolo si ribella all’immobilismo del governo e di tutto l’Occidente alle violazioni di tutti i diritti del popolo palestinese. Oltre a far sentire la propria voce di fronte all’ennesimo atto illegale verso la flotilla».
Poi un monito: «Chi oggi mortifica o ridicolizza quei lavoratori che perdono una giornata di paga per far sentire la loro voce contro la violazione dei principali diritti umani, di sopravvivenza e pace, si deve vergognare. Chi sciopera oggi, merita rispetto per l’atto di coraggio che compie».
In piazza anche Mauro Mancini co referente dell’associazione Libera.: «Crediamo che sia, come dice il nostro fondatore don Luigi Ciotti, non più ora delle parole ma dei fatti. Ed è un fatto ciò che sta accadendo alla flottila che non vuene tutelata. Oggi siamo qui per sopperire alle mancanze degli organi istituzionali e degli Stati».
Parla di illegalità Chiara Bonotti, referente di Anpi Macerata: «Sono state fermate navi in acque internazionali. A bordo c’erano attivisti e attiviste con aiuti umanitari. Il diritto internazionale ha senso se aderiamo tutti nel rispetto delle singole culture, altrimenti diventa uno stato di forza. Esprimiamo anche la nostra vicinanza umana a una popolazione brutalmente uccisa al di là di ogni diritto».
Bravi per il comportamento per aver evitato incidenti lo apprezzo, però da Lunedì tutti a scuola e al lavoro.
Ho visto soprattutto studenti delle superiori. Mi hanno ricordato gli scioperi all’epoca della guerra del Vietnam quando la maggior parte degli studenti non sapeva nemmeno in quale parte del mondo si trovasse il Vietnam.
…secondo me, quel ‘bel’ cartello con la scritta Meloni più angurie, la dice lunga sul vero significato per molti di questa protesta, a cominciare da chi sostiene questi studenti… gv p.s.: agli studenti, dato che ‘studiate’, ogni tanto studiate anche un po’ di storia…con i vostri professori, ovvio…
…meno Meloni, più angurie…correggo e dico…veri ‘geni’… gv
Bravissimi, continuate a divertirvi con le vostre manifestazioni del weekend…
Più cortei fate e più voti vanno al centrodestra…. non smettete mi raccomando… 😀
Bravissimi, continuate con i vostri canti e i vostri balli…. tanto più cortei fate e più italiani votano il centrodestra….. Avanti tutta!!! 😀
Non servono a nulla queste manifestazioni, servono solamente a marinare la scuola.
Sommessamente ricordo a tutti che la destra italiana nella sua massima espressione è con il popolo palestinese ma ciò non di meno ritiene che Hamas potesse e dovesse essere espulso proprio…dai palestinesi prima ancora che dagli israeliani. Purtroppo il 7 ottobre 2023 in ogni manifestazione di piazza sta passando sotto silenzio : le atrocità di quel giorno , gli stupri , le torture , gli assassini anche di bambini nei kibbutz assaltati hanno provocato una reazione senza dubbio spropositata. Per contro non credo che Israele fermerà il completamento di una operazione militare solo perchè nel mondo…si sciopera. A leggere cartelli e striscioni vi era molta politica (contro il governo) e poca iniziativa pro palestina mentre spiace non aver visto bandiere ucraine e slogan anti Putin….i bimbi morti , le donne e gli anziani uccisi nei bombardamenti indiscriminati , la deportazione forzata , l’occupazione illegittima di territori altrui meritano eguale denunzia.E protesta. CHIARO CHE NESSUNO DEI PARTECIPANTI AVEVA INTERESSE A SOLLEVARE QUEST’ALTRA QUESTIONE DENTRO I CONFINI EUROPEI. Il solito ” vizietto ” . Io sono con il cardinale Pizzaballa che manifesta poco ma si aziona quotidianamente molto.
Deuteronomio 20:16-18Quanto alle città di questi popoli che il Signore, tuo Dio, ti dà in eredità, non conserverai in vita nulla di ciò che respira, ma li voterai allo sterminio: gli Hittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Hivvei e i Gebusei, come ti ha ordinato il Signore, tuo Dio, perché non vi insegnino a commettere tutti gli abomini che essi compiono per i loro dèi e voi non pecchiate contro il Signore, vostro Dio.
Contesto: Questo è parte delle “leggi di guerra”. Per i popoli lontani, si può risparmiare donne e bambini (v. 14), ma per quelli della Terra Promessa, lo sterminio è totale per evitare influenze pagane.
Deuteronomio 2:33-34 (contro Sicon, re degli Amorrei)Il Signore, nostro Dio, ce li consegnò e noi li abbattemmo, insieme con i loro figli e con tutta la loro gente. In quel tempo conquistammo tutti i loro villaggi, votammo allo sterminio uomini, donne e bambini, non lasciando superstiti; prendemmo come preda solo il bestiame e saccheggiammo i villaggi.
Contesto: Esempio pratico di applicazione: Yahweh consegna i nemici, e gli Israeliti eseguono lo sterminio totale, risparmiando solo il bestiame.
Deuteronomio 3:3-6 (contro Og, re di Basan)Il Signore, nostro Dio, consegnò anche nelle nostre mani Og, re di Basan, e tutta la sua gente: lo sbaragliammo al punto da non lasciargli superstiti. In quel tempo annientammo tutti i suoi villaggi, non ne risparmiammo nessuno, votammo allo sterminio uomini, donne e bambini.
Tutta colpa del Deuteronomio, che a Macerata è studiato pochissimo…
Solidarietà e supporto alla popolazione di Gaza. A loro servono dimostrazioni come queste di vicinanza e di forte protesta contro gli squallidi, vergognosi, criminali perché complici governi europei. Meloni in primis, quella che “la pacchia è finita” per i poteri forti…Chi strumentalizza politicamente questi pacifici cittadini italiani o é complice morale di questi criminali o, al posto del cuore, ha un bidone di immondizia (come disse qualcuno)….Ucraina ? Cosa c’entra una guerra tra due eserciti armati fino ai denti e un massacro sulla popolazione Palestinese inerme ? Ma vergognatevi…..
A parte tutto io sono veramente preoccupato di quello che sta succedendo nel nostro Paese, con le spallate si cerca di rovesciare il voto democratico decretato dal popolo sovrano, tira una brutta aria puo’ andare a finire male !!!
In passato è toccato a noi, oggi tocca a voi, in futuro toccherà ad altri.
Volevamo cambiare il mondo (mi viene in mente la canzone di Gino Paoli: Quattro amici al bar), ma il mondo non è cambiato e non cambierà, soprattutto con le manifestazioni e gli scioperi, stiamone pur certi. Ci vuole ben altro. Questa è la cruda e dura realtà !!
La violenza delle parole è sintomatica dell’estremismo che pervade certa sinistra….l’Ucraina è uno Stato sovrano , che siede all’Assemblea dell’ONU il cui territorio nazionale è stato invaso arbitrariamente da un esercito straniero. La resistenza del popolo ucraino viene esercitata dal proprio esercito , Davide contro Golia. I bimbi ucraini hanno gli stessi diritti dei bimbi palestinesi che meritano pace e tutela. Come quelli ucraini . Chi vuole ” differenziare ” dimostra la strumentalità della propria azione….ma continuate così che Giorgia Meloni governerà – per mandato della maggioranza del popolo italiano – a vita. A vergognarsi dovrebbe essere chi strumentalizza le sofferenze di un popolo dimenticandosi delle sofferenze degli altri popoli. Magari a noi vicinissimi. Nel primo caso provocate da terroristi e nel secondo da un alto ufficiale del KGB….
Non credo che che il timore di Sergio Bartoloni sia esagerato
Sergio Bartoloni, Ornella Bellesi, sono d’accordo con voi.
Credo che abbiate intravisto la verità. E la verità, di solito, è nuda…
ricordo un video del 7 ottobre 2023 ovviamente pixellato dove una donna fu costretta a guardare la decapitazione del proprio figlio neonato e poi violentata e uccisa a sua volta, fosse stata mia moglie o figlia avrei voluto che il governo Israeliano lanciasse tre bombe termonucleari sopra la striscia di Gaza. Voi cantate Bella Ciao contro il governo Meloni che risolverete un cippa.
Questo video è ricavato da un QR code che Libero ha postato in un editoriale di Sallusti, che spiega come Netanyahu lo abbia attaccato al. bavero della giacca all’ assemblea generale dell’ONU
Sono immagini forti sconsigliate a minori e menti deboli.
https://saturday-october-seven.com/
Io non mi vergogno
E adesso via con la dichiarazione di guerra a Israele
Queste manifestazioni inutili sono strumentalizzate a sx e a dx per dare loro un significato politico….
Per fare cessare questo orribile massacro tra i due Paesi servirebbe una NATO seria che intervenisse con la forza militare, altrimenti a voglia a manifestare..
Come disse una partigiana tedesca, quando venne a conoscenza della storia di venti bambini ebrei uccisi dai nazisti: “Piangere non basta, adesso bisogna agire”. Riempire le piazze è il nostro agire. Manifestare il nostro dissenso contro l’atteggiamento del
Governo è il nostro agire….
Parole di Pif che rappresentano perfettamente il mio sentire
Non capisco come mai sia stato possibile che l’Italia sia tornata fascista: neanche di fronte a od olocausto come quello che gli ebrei fanno verso i palestinesi, voi riuscite a svincolare le vostre idee politiche reazionarie delle manifestazioni di umanità della gente? Perché ci siamo ridotti così, forse in Italia il fascismo in realtà non è mai morto, abbiamo inventato qui e qui è rimasto sopito finora.
Hamas, terroristi palestinesi, Iran, Ezbollah, Isis, Alqaeda, ringraziano !!!!!!!!!!!!
Paolo Passaretti vedo tangenziali bloccate che creano immensi disagi alla popolazione da gente di sinistra e non da gente di destra, PER ME I VERI FASCISTI (ROSSI) SIETE VOI†