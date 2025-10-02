Dopo l’Indonesia e Porto Cesareo, Macerata Sub ha scelto l’Adriatico e le isole Tremiti per festeggiare i 40 anni di attività. Ben 64 i partecipanti, di cui 35 subacquei.

«Assistiti anche dal bel tempo, è stato possibile portare a termine i nostri corsi, aiutati anche da un mare semplicemente stupendo – dice il presidente Giuseppe Bellesi – a gonfie vele anche tutto il programma ricreativo per gli accompagnatori, conclusosi con una mega festa serale, insieme ad altri due centri subacquei, uno di Verona e l’altro di Roma, festa organizzata magistralmente da Marlin Tremiti»