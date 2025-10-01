Botte in piazza Pizzarello a Macerata: due condanne e tre assoluzioni. Così oggi ha deciso il giudice Vittoria Lupi del tribunale di Macerata.

A finire sotto accusa Edmond e Alfred Bytyqi, 28 e 25 anni entrambi del Kosovo, fratelli, Daut Musliji, 30 anni residente a Matelica, Alassane Bah, 29 anni guineano, e il maceratese Lorenzo Crovace, 28 anni. A Edmond Bytyqi venivano contestate anche le lesioni personali.

Oggi è stato condannato a 6 mesi. Alfred Bytyqi è stato condannato a 4 mesi. La pena è sospesa per entrambi, difesi dall’avvocato Benedetta Tommasoni.

I fatti, dice l’accusa sostenuta dal pm Lorenzo Pacini, sarebbero avvenuti il 7 luglio 2019 in piazza Pizzarello a Macerata. Durante la colluttazione sarebbe rimasto ferito il 28enne maceratese, che sarebbe stato colpito da Edmond Bytyqi con un pugno all’occhio sinistro. Il giovane aveva ottenuto 20 giorni di prognosi.

Gli altri tre imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Sono difesi dagli avvocati Stefano Nascimbeni, Renato Coltorti, Sonia Savi e Olindo Dionisi.

(A. Lu.)