«Aggressioni al personale sanitario,
Regione e Ast si costituiranno parte civile»

SANITA' - L'assessore Filippo Saltamartini dopo i casi avvenuti nel maceratese la scorsa settimana: «Lavoriamo per fare in modo che i luoghi di cura siano sicuri»

- caricamento letture
Saltamartini_Fondazione-Carima_Donazioni_AST_FF-19-650x434

L’assessore Filippo Saltamartini

«La Regione si costituirà parte civile con le cinque Ast, l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e l’Inrca nei procedimenti penali per violenza, minacce e atteggiamenti vessatori nei confronti del personale della sanità», così il vice presidente e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini.

Il tema delle aggressioni al personale sanitario in provincia di Macerata in questi giorni è particolarmente sentito sia per l’aggressione in pronto soccorso a due infermieri avvenuta la scorsa settimana (con l’arresto di un 36enne), sia per una aggressione, giovedì scorso, a una dottoressa che era al lavoro in un ambulatorio di Civitanova.

Saltamartini, nei giorni scorsi a seguito degli ultimi episodi avvenuti nel maceratese, aveva dato disposizioni all’Ast di adottare tutte le misure di sicurezza utili a prevenire e scongiurare nuove aggressioni, tramite il potenziamento degli impianti di videosorveglianza, di monitoraggio e di allertamento delle forze dell’ordine. Il Vice presidente era intervenuto anche chiedendo alla Prefettura di Macerata di rafforzare i servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, come chiesto dal personale sanitario degli ospedali in cui si sono verificati episodi. «Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario – dice Saltamartini – e lavoriamo per fare in modo che i luoghi di cura siano sicuri, sia per il personale che vi opera che per i pazienti che vi accedono. Per questo ci costituiremo parte civile per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e anche di immagine del Sistema sanitario regionale».

Follia in ambulatorio, dottoressa aggredita e costretta a barricarsi in una stanza

Esplosione di violenza al pronto soccorso: picchia due infermieri e una guardia. Un 36enne finisce in manette


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X