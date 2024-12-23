«La Regione si costituirà parte civile con le cinque Ast, l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e l’Inrca nei procedimenti penali per violenza, minacce e atteggiamenti vessatori nei confronti del personale della sanità», così il vice presidente e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini.

Il tema delle aggressioni al personale sanitario in provincia di Macerata in questi giorni è particolarmente sentito sia per l’aggressione in pronto soccorso a due infermieri avvenuta la scorsa settimana (con l’arresto di un 36enne), sia per una aggressione, giovedì scorso, a una dottoressa che era al lavoro in un ambulatorio di Civitanova.

Saltamartini, nei giorni scorsi a seguito degli ultimi episodi avvenuti nel maceratese, aveva dato disposizioni all’Ast di adottare tutte le misure di sicurezza utili a prevenire e scongiurare nuove aggressioni, tramite il potenziamento degli impianti di videosorveglianza, di monitoraggio e di allertamento delle forze dell’ordine. Il Vice presidente era intervenuto anche chiedendo alla Prefettura di Macerata di rafforzare i servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, come chiesto dal personale sanitario degli ospedali in cui si sono verificati episodi. «Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario – dice Saltamartini – e lavoriamo per fare in modo che i luoghi di cura siano sicuri, sia per il personale che vi opera che per i pazienti che vi accedono. Per questo ci costituiremo parte civile per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e anche di immagine del Sistema sanitario regionale».