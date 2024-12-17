Esplosione di violenza al pronto soccorso:
picchia due infermieri e una guardia.
Un 36enne finisce in manette
MACERATA - Arrestato Marco Frascaria, deve rispondere di lesioni personali. All'ospedale è intervenuta la polizia. In mattinata la convalida al tribunale: va ai domiciliari. Il dg dell'Ast Marco Ricci: «Condanniamo fermamente questi atti di violenza, siamo vicini agli operatori e ai loro familiari». La segreteria provinciale del Nursind: «Chiediamo con forza interventi immediati e concreti»
di Luca Patrassi
Due infermieri del triage del pronto soccorso di Macerata e la guardia giurata notturna aggrediti da un paziente. L’uomo è stato fermato dalla polizia e si trova piantonato nel reparto di Psichiatria. È successo questa notte dopo che un uomo di 36 anni, Marco Frascaria, pugliese, è stato accompagnato all’ospedale di Macerata con un’ambulanza della Croce Verde, intorno alle 2 di questa mattina.
L’uomo, che vive nel Maceratese, già noto alle forze dell’ordine, all’improvviso se l’è presa, secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, prima con un infermiere del triage che ha colpito con dei pugni al volto, stando agli accertamenti della polizia cercando di strangolarlo, e poi ha colpito alla testa una infermiera.
L’uomo ha riportato 10 giorni di prognosi, la donna sei. E’ intervenuta anche la guardia giurata e il paziente ha aggredito anche questa. Sul posto è intervenuta la polizia per ristabilire la normalità al Pronto Soccorso dopo l’aggressione che ha visto diversi testimoni anche tra i pazienti in attesa, qualcuno ha anche cercato di bloccare il 36enne ma inutilmente. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali.
Questa mattina è comparso davanti al giudice Andrea Belli per la convalida. Frascaria, assistito dall’avvocato Cosimo Borsci, oggi sostituito dal legale Silvia Vigoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per il 36enne. L’udienza è stata poi rinviata al 21 gennaio. Pm Raffaela Zuccarini.
Il direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci, informato dell’accaduto: «Condanniamo fermamente questi atti di violenza, siamo vicini agli operatori e ai loro famigliari. Auspichiamo che questi episodi si verifichino sempre di meno, l’azienda ha completato una serie di percorsi proprio contro gli agenti aggressivi al pronto soccorso, però ci rendiamo conto che quando questi episodi accadono in momenti di acuzie del paziente diventano sempre pericolosi e difficili».
La segreteria provinciale del Nursind va invece all’attacco: «Denunciamo la grave situazione di ripetute aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso di Macerata. Nonostante le nostre richieste, come l’installazione di una porta protettiva al Triage e la presenza fissa delle forze di polizia, ad oggi nulla è stato fatto per garantire un ambiente di lavoro sicuro». La richiesta di interventi: «Chiediamo con forza interventi immediati e concreti. In caso contrario, ci vedremo costretti a denunciare l’Azienda pubblica, ritenendola responsabile delle lesioni e dei danni subiti dai lavoratori. La sicurezza dei lavoratori e dei pazienti non è negoziabile».
Signori la pistola la si ha ma non si usa sai poi quante rogne si troverà ad affrontare il soggetto purtroppo in Italia è così forse in Ungheria sarebbe diverso anzi togliamo il sarebbe lì è tutta un’altra storia.
Io per due punti su un dito ho aspettato dalle 9 del mattino fino alle 20 e non ho offeso nessuno.
Io penso che vadano messi dei soldati dell’esercito in ognuno dei pronto soccorso che esistono in Italia per presidiare e proteggere il personale medico e infermieristico. E pensò anche che il governo ladro dovrebbe investire nella sanità pubblica, invece di continuare a rubare come tutti i governi precedenti
chi usa violenza è sempre nel torto, che poi il “PAZIENTE IN CURA” è stato sostituito dall’omonimo aggettivo “IL “PAZIENTE DELLA RASSEGNATA SOPPORTAZIONE” è ormai risaputo da noi tutti, anzi a Macerata siamo stràfortunati se paragonati a certi pronto soccorso del sud Italia.
Andato al P.S. dell’Ospedale di Macerata con una presunta frattura falange distale dito indice mano sinistra.
Codice verde. Dopo 14 ( quattordici ) ore di attesa mi visitano. Non è nulla, una semplice distorsione, fasciatura morbida e via.
Era una frattura.
L’osso si è saldato male e sono nove anni che ho il dito storto con la parte finale che non si riesce più a piegare.
La storia signori non ci ha Insegnato niente purtroppo.Esempio quando la Germania ha perso la prima guerra mondiale le sono state imposte in sede di resa condizioni molto molto pesanti poi arriva il Condottiero (in italiano) in tedesco Fuhrer che promette mari e monti poi è finita come sappiamo quindi eviterei e sottolineo eviterei di commettere lo stesso errore di allora.P. S alle prossime elezioni in Germania prevedo che un certo partito prenderà una valanga di voti poi aivoglia a fare mea culpa.